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Yiyecek ve içecek sektörüne fiyat listesi denetimlerinde 47 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, yiyecek ve içecek hizmeti sunan 114 bin 567 firmada gerçekleştirdiği fiyat listesi denetimlerinde, 47 milyon lira idari para cezası uyguladı

Yayın Tarihi: 06.07.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 10:33
Yiyecek ve içecek sektörüne fiyat listesi denetimlerinde 47 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmelerde yaptığı fiyat listesi denetimlerinde önemli bulgulara ulaştı. Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren 114 bin 567 firmada gerçekleştirilen denetimlerde, 47 milyon 43 bin 348 Türk lirası tutarında idari para cezası kesildi.

FİYAT LİSTESİ DÜZENLEMELERİ VE DENETİMLERİN ÖNEMİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin düzenlemeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yer almaktadır. Bu düzenlemelerin temel amacı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve doğru bilgilendirilmesidir. Bu kapsamda, yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren işletmelerdeki fiyat listelerinin görünür ve okunabilir bir şekilde sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

DENETİM SÜRECİ VE UYGULAMALAR

Ticaret Bakanlığı, 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren 81 Ticaret İl Müdürlüğü aracılığıyla yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde yaygın ve yoğun denetimler gerçekleştirmeye başlamıştır. Denetimlerde, işletmelerin mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmış, aykırılıkların tespit edilmesi durumunda ise idari yaptırımlar uygulanmıştır. Bu kapsamda, 114 bin 567 firma denetlenmiş ve 21 bin 659 aykırılık tespit edilmiştir.

Tespit edilen aykırılıklar sonucunda, toplamda 47 milyon 43 bin 348 Türk lirası tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, hizmet veren firmaların düzenlemelere uyum sağladığını ve tüketiciler açısından şeffaflığın arttığını belirtti. Bu sayede, satıcıya karşı duyulan güvenin artması ve hem hizmet veren firmalar hem de tüketiciler açısından etkin sonuçlar alınması sağlanmıştır.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Ticaret Bakanlığı, denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceğini ve tespit edilen her bir aykırılık başına uygulanan cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için firmaların belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Bakanlık yetkilileri, fiyat listesi düzenlemeleri ve denetimlerinin tüketici haklarının korunması açısından büyük önem taşıdığını ve firmaların bu düzenlemelere titizlikle uymalarının beklendiğini ifade etti.

Yapılan denetimler sonucunda, hizmet veren firmaların mevzuat hükümlerine uyum sağlamasıyla birlikte tüketiciler açısından şeffaflığın arttığı gözlemlendi. Bu durum, tüketicilerin güvenini kazanmak ve hizmet kalitesini artırmak açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ticaret Bakanlığı, denetim faaliyetlerine devam ederek, piyasalarda istikrarın sağlanması ve tüketici haklarının korunması için çalışmalarını sürdürüleceği vurgulandı.

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