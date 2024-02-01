YKS'ye girecek adaylar dikkat: Başvurular bugün itibari ile başlıyor

YKS başvuruları bugün başladı ve 26 Şubat'a kadar devam edecek. Adaylar, ÖSYM'nin web sitesinde veya mobil uygulamasında Aday İşlemleri Sistemi'ne TC Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 1'inci oturum Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi Günü gerçekleştirilecek... 9 Haziran Pazar Günü ise ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Yeterlilik Testi yapılacak. Sınav sonuçları 17 Temmuz'da duyurulacak.