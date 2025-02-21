YÖK, 20 Uzman Yardımcısı Alacak: Başvuru Şartları ve Süreci

YÖK, 20 uzman yardımcısı alacak. Başvurular 24 Mart-9 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Sınav detayları için YÖK'ün sitesini takip edin.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 03:50
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 03:50
YÖK, 20 Uzman Yardımcısı Alacak: Başvuru Şartları ve Süreci

YÖK, 20 Uzman Yardımcısı İstihdam Edecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, yeni bir istihdam süreci başlatarak 20 uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Sözlü Sınav Detayları

Başvuruda bulunacak adayların dikkat etmesi gereken en önemli detay, giriş sınavının yalnızca sözlü olarak yapılacağıdır. Sözlü sınav için katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav tarihinden en az 10 gün önce YÖK'ün internet sitesinde ilan edilecektir.

Başvuru Şartları

Adayların, 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu sonucuna göre ilgili puan türünden en az 80 puan almaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri, YÖK'ün internet sitesinde bulunan uzman yardımcılığı yarışma sınavı başvuru formu ile birlikte 24 Mart ile 9 Nisan tarihleri arasında YÖK'e elden veya posta yoluyla yapılacaktır.

Sınav ve Atama Süreci

Atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek olan adaydan başlayarak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

Bu süreçle ilgili tüm detaylar ve bilgilendirmeler, YÖK başkanlığının resmi web sitesi olan www.yok.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

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