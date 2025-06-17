YÖK Başkanı Erol Özvar, Barış ve Sürdürülebilirlik İçin Sorunlara Dikkat Çekti

YÖK Başkanı Erol Özvar, Küresel Barış İçin Sorumluluk Çağrısı Yaptı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi açılışında önemli mesajlar verdi. Özvar, İsrail'in İran ile olan çatışması ve Gazze’ye yönelik saldırılara dikkat çekerek, bölgesel ve küresel barış için sorumluluk almanın elzem olduğunu vurguladı. “Yükseköğretim altyapısı ciddi şekilde etkilenen ülkelere mevcut tüm yardımı sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

İstanbul'da Sürdürülebilirlik Sorunları Tartışılıyor

Kongre, İstanbul Kongre Merkezi’nde YÖK ile uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) işbirliğiyle gerçekleştirildi. Özvar, kongrenin, İsrail'in yeni saldırı başlattığı bir dönemde yapıldığını belirterek, bu durumun çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.

Kongrenin amacına da vurgu yapan Özvar, “Çevresel bozulma, sosyal adaletsizlik ve küresel istikrarsızlık çağında, kolektif bilgi ve uyumlu eylem, her zamankinden daha önemlidir. Bu kongre, sürdürülebilirlik konusunda ortak anlayış oluşturulmasına yardımcı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Sektöründe Global İşbirlikleri Önemli

Özvar, Türkiye’nin yükseköğretim alanında sağladığı fırsatları anlatırken, uluslararası öğrencilere ev sahipliği konusundaki başarısını da aktardı. “Hedefimiz, Türk yükseköğretimini entelektüel hareketlilik ve dünya çapında ortaklıklar için merkez haline getirmektir. Ülkemiz, şu anda uluslararası öğrenci kabulünde dünyada ilk 10'da yer alıyor.” dedi.

Özvar, dijital dönüşüm ve yapay zekanın eğitimin geleceğini şekillendirdiğine değinerek, üniversitelerin bu alanlarda yeni programlar açtığını belirtti. Aynı zamanda, kampüslerinde yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmalarını önceliklendirdiklerini özel olarak vurguladı.

Sıfır Atık Projesi ve Kampüs İyileştirmeleri

Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin önemine de dikkat çekti. “YÖK, üniversite kampüslerini sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu hale getirmek amacıyla çeşitli projeler yürütmektedir.” şeklinde konuşan Özvar, kongrenin 19 Haziran'da sona ereceğini aktardı.

YÖK ile uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) işbirliğiyle Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi"nin resmi açılış töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Erol Özvar, açılışa katılarak konuşma yaptı.

YÖK ile uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) işbirliğiyle Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi"nin resmi açılış töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Erol Özvar, açılışa katılarak konuşma yaptı.