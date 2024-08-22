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YÖK Başkanı Özvar'dan 2024-YKS Ek Tercih Açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2024-YKS ek tercih sürecinin yerleşemeyen adaylar için yeni bir fırsat olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:03
YÖK Başkanı Özvar'dan 2024-YKS Ek Tercih Açıklaması

2024-YKS Ek Tercih Süreci Başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sürecinin önemini vurgulayarak, "Ek tercih süreci, yerleşemeyen adaylar için ikinci bir fırsat olacak. Adayların bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum," dedi.

Sürecin Detayları

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2024 YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleştirme ve kayıt işlemleri yarın sona erecek. Mazeretli kayıt başvuruları ise 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak. Ek yerleştirme için başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak.

Kontenjan Durumu

2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın %98,8'i ve ön lisans programlarının tamamı doldu. Adayların %49,35'inin ilk üç tercihinden birine yerleştiği, ön lisans pilotaj programının 536.7 puanla rekor kırdığı kaydedildi.

Yeni Programlar ve Mezunların İstihdamı

Özvar, devlet üniversitelerinde yeni açılan yapay zeka ve büyük veri gibi stratejik alanlarda toplam 73 programın doluluk oranının %100 olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, organize sanayi bölgelerindeki meslek yüksekokulları mezunları hızla istihdam ediliyor, bu da bu programlara olan talebi artırıyor.

Geleceğin Mesleklerine Yatırım

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Öğrencilerimiz geleceği okumakta oldukça becerikli. Yeni açtığımız meslek yüksekokulları, gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacak," diyerek meslek yüksekokullarının artan ilgi göreceğini ifade etti. Çağın ihtiyaçlarına yönelik yeni programlar açmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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