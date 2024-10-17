YÖK Başkanı Özvar'dan Selçuk Üniversitesi'nde Yeşil ve Dijital Beceriler Vurgusu

Yeşil ve Dijital Beceriler Üzerine Vurgu

2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "YÖK olarak son dönemde özellikle yeşil ve dijital beceriler konularına odaklanmaktayız." dedi. Özvar, gençlerin bilinçlenmesi ve üniversitelerin daha sosyal sorumluluk üstlenmesi adına sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs projesini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Selçuk Üniversitesi'nin Tarihi Önemi

Konya'da gerçekleştirilen törende Selçuk Üniversitesi'nin köklü bir eğitim kurumu olduğuna dikkat çeken Özvar, öğrencilere "Konya gibi tarihi bir şehirde ve Selçuk Üniversitesi'nde eğitim almanın faydasını mutlaka göreceksiniz. Sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalısınız; üniversite hayatı sadece derslerden ibaret değil," diyerek çağrıda bulundu.

Türkiye'nin Yükseköğretim Başarısı

Son 22 yılda Türkiye'nin yükseköğretimde büyük bir gelişim kaydettiğini vurgulayan Özvar, "Ülkemizde 208 üniversite ve yaklaşık 7 milyon öğrenci var. Bu rakamlar, yükseköğretim sistemimizin geniş bir hacme ulaştığını gösteriyor," ifadelerine yer verdi.

Stratejik Hedefler ve Uluslararasılaşma

Yükseköğretim sisteminin globale rekabet gücünü artırmak için belirledikleri hedefleri açıklayan Özvar, Selçuk Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci sayısının artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Mevcut durumunda bu sayı 2 bin 100 civarında ve toplam öğrencilerin yalnızca %3'ünü oluşturuyor," dedi.

Sürdürülebilir Projeler ve Dijital Dönüşüm

Özvar, "Sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs projemizle ilk etapta 11 üniversite kampüsünü kapsıyoruz. Amacımız enerji verimliliğini artırmak ve çevresel duyarlılığı öne çıkarmak," şeklinde konuştu. Ayrıca, dijital dönüşümün önemine de değinerek, önümüzdeki dönemde bu alanda gerekli becerilerin her sektörde talep göreceğini belirtti.

Vali Akın'ın Mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın, açılış töreninde gençlere seslenerek, "Sizler ülkemizin en büyük umudusunuz. Konya'yı ve Selçuk Üniversitesi'ni seçtiğiniz için tebrik ediyorum," dedi.

Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, YÖK Başkanı Özvar'a bir tablo hediye etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (sağ 3), Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. Törene Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz (sağ 2) da katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (sağ 3), Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. Törene Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz (sağ 2) da katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (sağ 3), Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. Törene Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz (sağ 2) da katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (sağ 3), Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. Törene Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz (sağ 2) da katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (sağ 3), Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. Törene Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz (sağ 2) da katıldı.