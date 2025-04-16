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YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim Programları Müjdesi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bilişim ve yapay zeka temelli yeni programların sayısını artıracaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 18:20
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim Programları Müjdesi

Yükseköğretim Kurulu'ndan Yenilikler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep Üniversitesi’ni ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, "Bilişim ve yapay zeka temelli yeni programları ekledik ve geçen sene 20 üniversiteye açtığımız 70'i aşkın program sayısını bu sene inşallah 80 üniversiteye çıkaracağız," dedi.

Afet Sonrası Eğitime Hızla Geçildi

Rektör Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Özvar, 6 Şubat depremleri sonrası hızlı kararlar alarak üniversitelerin eğitim faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti. "Yıkılan ve hasar gören binalara rağmen üniversitelerimizin ayakta kalması ve öğrencilerine kucak açması YÖK sistemimizin tecrübesini göstermektedir," şeklinde konuştu.

Yeni Programlarla İstihdama Katkı

Özvar, yeni ön lisans programları ile boşlukları dolduracak çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Bu sene bilişim ve yapay zeka temelli yeni programlar ekledik. Ön lisans düzeyindeki bilişim ağırlıklı program sayısı artacak. Ziraat ve sağlık alanlarında dijitalleşmeyi önceleyen yeni programları üniversitelerimize kazandıracağız," dedi.

Uygulama Ağırlıklı Dersler ve Staj Olanakları

Uygulamalı derslerle ilgili yeni bir çalışmanın yapıldığını açıklayan Özvar, öğrencilere staj imkanlarını etkili bir şekilde sunacaklarını belirtti. Öğrencilerin YÖK ve üniversitelerin web sitelerinden program içeriklerine erişebileceğini dile getiren Özvar, "Bu projeyle Türk üniversitelerinin stajlar konusunda üniversite-sanayi işbirliğini kamuoyuyla paylaşacağız," dedi.

Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Vurgusu

Özvar, meslek yüksekokullarının programlarının akreditasyona tabi olduğunu hatırlatarak, öğrencilere tercih edecekleri programların akreditasyon durumlarını kontrol etmelerinin önemine dikkat çekti. "Kalite güvenceli süreçler bizim önceliğimizdir. Gelecekte daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'ı makamında ziyaret ettikten sonra Senato Toplantısı'na katıldı. Özvar, gazetecilere açıklama yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'ı makamında ziyaret ettikten sonra Senato Toplantısı'na katıldı. Özvar, gazetecilere açıklama yaptı.

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