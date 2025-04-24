YÖK Başkanı Özvar, KKTC'de Üniversitelerin Uluslararasılaşmasına Vurgu Yaptı

YÖK Başkanı Özvar, KKTC'de Önemli Açıklamalar Yaptı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen "Genişletilmiş Üniversiteler Toplantısı" nda önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, üniversitelerin uluslararası görünürlük ve repütasyon konusunda Türkiye'deki üniversiteler gibi hedefler belirlemesi gerektiğine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Üniversitesi için Uluslararası Hedefler

YÖK Başkanı Özvar, KKTC'deki üniversitelerin de temel misyonunun uluslararası görünürlük sağlamak olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca İstanbul'da meydana gelen depremlerde can kaybı olmamasını sevindirici bulduğunu belirten Özvar, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yükseköğretim Dünyasının Geleceği

Dünya genelinde 250 milyon öğrencinin yükseköğretime devam ettiğini ve bu sayının 2040 yılında yaklaşık 600 milyona ulaşmasının beklendiğini paylaşan Özvar, yükseköğretimin kitleselleşmesi ve küreselleşmesinin beraberinde zorluklar getirdiğini söyledi.

Yükseköğretim Vizyonu ve İşbirliği

Özvar, KKTC'deki yükseköğretim sisteminin gelişimi için Türkiye ile iş birliği içerisinde olduklarını belirtti. Bu kapsamda, dijital yetkinlik, uluslararası tanınırlık, girişimcilik ve yenilik gibi konularda çalışmalara devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, YÖK'ün "Yükseköğretimde 2030 Vizyonu" kapsamında KKTC'deki üniversitelerle 6 ayrı toplantı düzenlendiğini hatırlattı.

Kalite ve Öğrenci Memnuniyeti

Özvar, KKTC üniversitelerinin kalite süreçlerinin güvence altına alınmasının önemine değinerek, öğrenci memnuniyetinin çağdaş eğitim sisteminin temel taşlarından biri olduğunu ifade etti. Öğrenci deneyim anketi uygulamalarının Kuzey Kıbrıs'taki üniversitelerle de gerçekleştirilmesini istedi.

Karşılıklı Dayanışma ve Dijital Dönüşüm

Özvar, dijital dönüşüm konusunda Türkiye'nin deneyimlerini KKTC ile paylaşacaklarını belirtti ve bu alanda önemli işbirliklerine imza atacaklarını söyledi. KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, YÖK ile kurulan işbirliğinin KKTC'nin yükseköğrenimdeki gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Sonuç Olarak

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye ve KKTC üniversiteleri arasındaki işbirliğini güçlendirerek, uluslararası görünürlüğün artırılması gerektiğini yineledi. Bu sayede, KKTC'nin yükseköğretim alanındaki potansiyelinin tanınması hedefleniyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Özvar ve Çavuşoğlu, Bakanlık'ta düzenlenen "Genişletilmiş Üniversiteler Toplantısı"na katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Özvar ve Çavuşoğlu, Bakanlık'ta düzenlenen "Genişletilmiş Üniversiteler Toplantısı"na katıldı.