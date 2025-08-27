DOLAR
YÖK, depremzede öğrencilerin 'özel öğrencilik' hakkını bir yıl daha uzattı

Yayın Tarihi: 27.08.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 23:58
Karar ve kapsamı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatyadaki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesinin kararlaştırıldığı ve kararın 2023-2024 ve 2024-2025 akademik yıllarında geçerli olduğu hatırlatıldı.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun, depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

Başkan Özvar'ın açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar, NSosyal'den yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Depremzede öğrencimiz Emre, sosyal medya üzerinden depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere tanıdığımız özel öğrencilik hakkının uzatılmasını talep etti. Bugünkü Yürütme Kurulumuzda bu konuyu görüşmüş ve karara bağlamıştık. Özel öğrencilik hakkının bir yıl süreyle uzatılmasına karar verdik. Özel öğrencilik hakkından yararlanan depremzede öğrencilerimize bu müjdeyi vermek isterim."

