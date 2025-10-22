YÖK-İSO MYO Protokolü: İşyeri Uygulamalı Eğitim 7 İlde Pilot

YÖK ile İSO arasında MYO işbirliği protokolü imzalandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile imzalanan Meslek Yüksekokulları (MYO) işbirliği protokolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İSO Meclisi 2025 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda gerçekleşen törende Özvar, ön lisans ve lisans düzeylerinde işyeri uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Protokolün hedefleri

Özvar, protokolün amacını üniversiteler ile sanayi arasındaki işbirliğini sistematik, sürdürülebilir ve ölçülebilir hale getirmek olarak özetledi. Protokolle; sanayinin Ar-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik kapasitesinin artırılması, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin güvence altına alınması ve üniversitelerdeki bilgi birikiminin üretimle buluşturulması hedefleniyor.

Protokol kapsamında İSO'nun geliştirdiği ve YÖK tarafından uygun bulunan üniversite-sanayi işbirliği modeli üniversitelerde yaygınlaştırılacak; sanayinin geleceğe dönük insan kaynağı ihtiyaçları ve beceri açığı birlikte tespit edilip haritalandırılacak. Ayrıca ihtiyaç halinde yeni programların tasarlanması ve İstanbul'daki meslek yüksekokullarının İSO ile birlikte yönetimine ilişkin model çalışmalarının yürütülmesi yer alıyor.

Uygulamalı eğitim modeli ve pilot iller

YÖK Başkanı Özvar, "Bu dönem için belirlediğimiz en önemli gündem başlıklarından biri, ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde işyerinde uygulamalı eğitim modelini bütün üniversitelerimize yaygınlaştırmaktır." dedi. Daha önce verimsiz kalan staj uygulamalarını üretim süreciyle bütünleşmiş işyeri temelli mesleki eğitime dönüştürmek için adımlar atıldığını belirtti.

Özvar, staj uygulaması olan ön lisans programlarında 3+1 veya 2+2, lisans programlarında ise 7+1 veya 6+2 modellerinin hayata geçirilmesinin uygun olacağını düşündüklerini ve sistemi taliplisi olan üniversitelerde uygulamaya başladıklarını açıkladı.

Uygulamanın sahada başlaması için Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilimizde pilot uygulamalar başlatılacaktır. Bu illerdeki öğrenci sayıları, işletmelerin üretim ve istihdam potansiyeli ile sektörlerin uygulamalı eğitim imkanları analiz edilerek kapsamlı bir envanter hazırlanıyor.

Projeye; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve tüm ilgili ticaret ve sanayi odalarının aktif katılımıyla güçlü bir ortaklık modeliyle yürütüleceği belirtildi. İlk etap sonuçlarına göre modelin ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Saha ziyareti ve sektör işbirliği

Çalışmanın sahadaki karşılığını görmek üzere İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ziyaret edildi. Özvar, "İkitelli OSB'de de bir meslek yüksekokulu açılması teklifimizi yöneticilerle paylaştık" diyerek sektörle birlikte iş gücü niteliğinin tespitinin önemine dikkat çekti.

AKTS, yaz okulları ve akademisyenlerin rolü

Özvar, lisans programlarında teorik yoğunluğun azaltılması, program içeriklerinin daha uygulamalı, proje ve araştırma odaklı hale getirilmesi için adımlar atıldığını söyledi. AKTS sisteminin yeniden değerlendirilmesi ve ders yüklerinin nitelikli beceriye yönelik olarak yeniden yapılandırılmasının öncelikler arasında olduğu vurgulandı.

Yaz okullarına ilişkin olarak Özvar, "Üniversitelerimiz ikmal kursuna dönen yaz okullarını ortadan kaldırmalı" ifadelerini kullanarak yaz okullarının asli işlevine dönmesi ve başarılı öğrencilere üst dönemlerden ders alma imkanı verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Böylece başarılı öğrencilerin lisans eğitimini 3 yıl içinde bitirmeleri mümkün olabilecek.

Ayrıca akademisyenlerin salt danışmanlıkla yetinmeyip sektör tecrübelerini artırmalarının istendiği; öğretim elemanlarının iş dünyasında belirli dönemlerde görev almasının müfredata katkı sağlayacağı ifade edildi. Özvar, öğrenci staj ve işyeri eğitimlerinin sektörün geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

İmza ve katılımcılar

Konuşmanın ardından Meslek Yüksekokulları işbirliği protokolüne imzayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan attı. Toplantıya Hakkari Valisi Ali Çelik, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri de katıldı.

Özvar, "Bugün attığımız imza ile Türkiye'nin üretimle eğitimi, bilimle sanayiyi, bilgiyle kalkınmayı birleştiren yeni bir anlayışın gelişmesine katkı sunuyoruz. YÖK olarak bu sürecin tüm paydaşlarıyla birlikte, kararlılıkla yürütüleceğine inanıyoruz." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

