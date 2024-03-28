YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı

YÖK 148 BİN TL MAAŞ VERECEK PERSONEL ARIYOR…

YÖK tarafından bir personel ilanı oluşturuldu. Buna göre de En az 60 KPSS puanı şartnı tamamlayanlar YÖK kadrosunda çalışma imkanına erişecek. Başvuruları devam eden ve 5 Nisan 2024’e kadar sürecek olan ilana başvuru yapmayı unutmayın. Peki Başvuru süreci nasıl işleyecek ve neler yapılması gerekiyor. İşte çok merak edilen o soruların cevaplarını sizler için derledik. Başvuruları tamamlayan adaylara en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ödemesi yapılacağı açıklandı. İşte şartlar ve kadro detayları araştırmalarımızda....





Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca sözleşmeli bilişim personeli ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesi uyarınca sözleşmeli çözümleyici, programcı kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı.. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum başvuru sürevini başarı ile tamamlaya adaylara en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar ve başvuru şartları

….. BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bilişim personeli alımı başvuruları 22 Mart 2024 tarihinde başlayıp 5 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

. Adaylar www.yok.gov.tr adresinde yer alan ilandaki "Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yoluyla başvurularını yapabilecek.. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Kıdemli Yazılım Mimarı, Kıdemli Bilişim Uzmanı ve Bilişim Uzmanı adayları için istenilen belgeler aşağıdadır.

. 1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı)

2. Lisans diploması veya e-devlet kapısından alınan mezun belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi

3. 2022 KPSS P3 sonuç belgesi (KPSS sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir.)

. 4. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS'den asgari (D) düzeyinde veya eşdeğeri bir puan almış olduğunu gösteren belge (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin 24.10.2023 tarihli "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" esas alınacaktır. Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

5. Aranan niteliklere uygun mesleki tecrübeyi gösteren SGK hizmet dökümü ve ıslak imzalı çalışma belgesi

. 6. Programlama dilini bildiğini belgelemek için yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin yükseköğretim kurumundan alınan onaylı belge (transkript ve ders açılım belgesi) veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

. b) Çözümleyici ve Programcı adayları için istenilen belgeler aşağıdadır.

1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı)

2. Lisans diploması veya e-devlet kapısından alınan mezun belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi

. 3. 2022 KPSS P3 sonuç belgesi

4. Programlama dilini bildiğini belgelemek için yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin yükseköğretim kurumundan alınan onaylı belge (transkript ve ders açılım belgesi) veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası.

5. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

. 6. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS'den asgari (D) düzeyinde veya eşdeğeri bir puan almış olduğunu gösteren belge (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin 24.10.2023 tarihli "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" esas alınacaktır.)

7. Aranan niteliklere uygun mesleki tecrübeyi gösteren SGK hizmet dökümü ve ıslak imzalı çalışma belgesi

. BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar!

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

. Özel Şartlar!

1) Kıdemli Yazılım Mimarı (1 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar) Aranan Nitelikler:

. 1) Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak; lisans mezuniyetinden sonra olmak kaydıyla yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. Çalışılan yerlerden alınacak ıslak imzalı veya elektronik-imzalı çalışma belgelerinde bilişim personeli olarak ilgili yerlerde çalışıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.). 2) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla biri Java olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelendirmek.. 2) Kıdemli Bilişim Uzmanı (2 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar) Aranan Nitelikler:. 1) Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak; lisans mezuniyetinden sonra olmak kaydıyla yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. Çalışılan yerlerden alınacak ıslak imzalı veya elektronik-imzalı çalışma belgelerinde bilişim personeli olarak ilgili yerlerde çalışıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.). 2) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla biri Java olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelendirmek.. 3) Bilişim Uzmanı (9 Kişi - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar) Aranan Nitelikler. 1) Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği, matematik bölümlerinden ya da fen, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden veya bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak; lisans mezuniyetinden sonra olmak kaydıyla yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. Çalışılan yerlerden alınacak ıslak imzalı veya elektronik-imzalı çalışma belgelerinde bilişim personeli olarak ilgili yerlerde çalışıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.). 2) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla biri Java olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelendirmek.

. 4) Çözümleyici (2 Kişi) Aranan Nitelikler:. 1) Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği, matematik bölümlerinden ya da fen, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden veya bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.. 2) Biri Java olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelendirmek.

3) En az D düzeyinde YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş bu düzeyde yabancı dil belgesine sahip olmak.

. 4) Kamu veya özel sektördeki bilgi işlem merkezlerinde lisans mezuniyeti sonrası en az 1 yıl programcı olarak çalışmış olmak ve bu tecrübeyi belgelendirmek. 5) 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.. 5) Programcı (2 Kişi) Aranan Nitelikler:. 1) Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yapay zeka mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği, matematik bölümlerinden ya da fen, fenedebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden veya bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.. 2) Biri Java olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelendirmek.

3) En az D düzeyinde YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş bu düzeyde yabancı dil belgesine sahip olmak.

4) 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.

. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 37.125,05 TL'ye yükseltilmiştir.

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