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YÖK'ten Eksi Net İddialarına Yanıt: 'Üniversiteye Yerleşim Eksi Netle Mümkün Değil'

YÖK, üniversitelere eksi netle yerleştirme yapılamayacağını belirtti. Adayların puanları net ve doğru hesaplanıyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:18
YÖK'ten Eksi Net İddialarına Yanıt: 'Üniversiteye Yerleşim Eksi Netle Mümkün Değil'

Yükseköğretim Kurulu'ndan Açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına dayanarak bazı basın organlarında çıkan eksi netle yerleştirme iddialarını yalanladı. YÖK, yaptığı açıklamada eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Açıklamada Yer Alan Detaylar

YÖK, belirttiği açıklamada, YKS'de puan hesaplama yöntemlerinin sınav kılavuzunda açıkça belirtildiğini hatırlattı. İlgili puan türlerinin hesaplanmasında Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve puan türlerine göre yerleşim yapıldığını aktarıldı.

2018 yılından itibaren uygulanan yeni sınav sistemine göre, adayların TYT puanlarının hesaplanabilmesi için Türkçe Testi ile Temel Matematik Testinde en az birinden 0,5 veya üzeri puan alması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, ilgili adayların en az bir testten yeterli ham puan alarak TYT puanlarının hesaplandığı belirtildi.

Eksi Netle Üniversiteye Yerleşmek Mümkün Değil

YÖK'ün sözüne yer verdiği açıklamada, "Eksi netle üniversiteye yerleşimi sağlamak mümkün değil" denildi. Ayrıca, adayların puanlarının hesaplanabilmesi için TYT'deki Türkçe Testi veya Temel Matematik Testi ile AYT'deki ilgili testlerden en az birinden belirli bir ham puana sahip olmaları gerektiği aktarıldı.

Tüm Adaylar İçin Puan Hesabı

YÖK, yapılan açıklamada, tüm adayların puanlarının hesaplanarak tercih edilen programın kontenjanı dahilinde değerlendirmeye alındığını belirtti. Ancak her adayın üniversite kazanması için puanlarının yeterli olması gerektiği vurgulandı.

2024 YKS Başvuruları ve Aday İstatistikleri

Açıklamada, 2024 YKS'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 kişiden 2 milyon 819 bin 362'sinin TYT Sınavı'na girdiği, 2 milyon 755 bin 301 adayın ise puanlarının hesaplandığı bilgisi verildi. Ayrıca, 532 bin 915 adayın ön lisans programlarına yerleştiği ifade edildi.

Sonuç olarak, YÖK, sistemin işleyişi ve eksi netle yerleşimin imkansızlığı konusundaki açıklamalarına rağmen yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi gerektiği mesajını vererek kamuoyunu bilgilendirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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