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YÖK'ten Yeşil Dönüşüm İçin Önemli Adım: Çalıştay Düzenlendi

YÖK, Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak için 'Yeşil Dönüşüm Çalıştayı' düzenledi. Akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:41
YÖK'ten Yeşil Dönüşüm İçin Önemli Adım: Çalıştay Düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım attı ve "Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" düzenledi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, çalıştay; YÖK üyeleri, akademisyenler ve kamu ile özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda, mevcut lisans ve ön lisans programlarında yapılacak düzenlemelerle iş gücü piyasasında yeşil dönüşüm için gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine destek olunması konuları masaya yatırıldı.

İki gün süren çalıştayda, yeşil dönüşüm kapsamında çalışan akademisyenlerin yanı sıra kurum ve sektör yöneticilerinin görüşleri alındı. Yeni eğitim programlarının oluşturulması ve mevcut program içeriklerinin yeşil dönüşüm hedeflerine uyum sağlaması gerektiği vurgulandı.

Aynı zamanda, ön lisans ve lisans düzeyindeki programların güçlendirilmesi, çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilirlik alanlarında daha fazla uzman yetiştirilmesi için somut adımlar atılması konusunda geniş bir fikir birliği sağlandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla "Yeşil Dönüşüm...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla "Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" düzenledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla "Yeşil Dönüşüm...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla "Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" düzenledi.

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