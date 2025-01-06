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YÖK, Türkiye'nin Yükseköğretim Tecrübesini Suriye ile Paylaşmaya Hazır

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin yükseköğretim tecrübesini Suriye ile paylaşmak için görüşmelere başladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:51
YÖK, Türkiye'nin Yükseköğretim Tecrübesini Suriye ile Paylaşmaya Hazır

Yükseköğretim Tecrübesi Suriye'ye Taşınıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki tecrübesini Suriye ile paylaşmaya hazır olduklarını açıkladı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde düzenlenen senato toplantısında konuşan Özvar, Yükseköğretim Kurulu'nun temel amacının Türkiye'nin iktisadi gelişmesi için nitelikli bir insan gücü yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin Rolü ve Önemi

Prof. Dr. Özvar, Türk üniversitelerinin sunduğu eğitimle kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel güçleri ile ekonomiye katkıda bulunduğunu söyleyen Özvar, “Üniversitelerimiz, sadece ekonomik gelişime değil, aynı zamanda bilim ve teknoloji alanında da büyük katkılar sağlamaktadır,” dedi.

Türk üniversitelerinin, uluslararası öğrenci ve öğretim elemanları tarafından tercih edildiğine de dikkat çeken Özvar, bu durumun üniversitelerin araştırma ve geliştirme kapasitesi ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

Suriyeli Kardeşlere Destek

Özvar, YÖK'ün Suriye'deki yükseköğretim kurulu ile işbirliği yapmak için görüşmelerde bulunduğunu aktardı. “Suriye'de demokratik bir düzen inşa edilecektir. Eski rejimin yarattığı yükseköğretim sıkıntılarını aşmaları için Suriyeli kardeşlerimizle çalışmalara devam edeceğiz,” dedi. Türk üniversiteleri olarak, Suriye’ye yükseköğretim alanında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Özvar, bu konuda temasların sürdüğünü dile getirdi.

İKÇÜ Hakkında Bilgiler

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise, üniversitenin 2010 yılında kurulduğunu ve akademik dünyaya yön vermeyi hedefleyen bir ekol olmaya kararlı adımlarla ilerlediğinin altını çizdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesini (İKÇÜ)...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesini (İKÇÜ) ziyaret etti. Özvar, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesini (İKÇÜ)...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesini (İKÇÜ) ziyaret etti. Özvar, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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