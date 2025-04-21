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YÖK ve TOBB'dan Meslek Yüksekokulları İçin Eğitim İşbirliği Protokolü

YÖK ve TOBB, meslek yüksekokullarının eğitim kalitesini artırmak için işbirliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:07
YÖK ve TOBB'dan Meslek Yüksekokulları İçin Eğitim İşbirliği Protokolü

YÖK ve TOBB Arasında Güçlü İşbirliği İmzalandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), üniversite ile özel sektör işbirliğini pekiştirmek ve mesleki eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla "Meslek Yüksekokulları Eğitim İşbirliği Protokolü" imzaladı. Tören, TOBB İkiz Kuleleri'nde gerçekleşti ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra çeşitli üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Meslek Yüksekokullarının Önemi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, burada yaptığı konuşmada, meslek yüksekokullarının Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Özvar, farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin önemine dikkat çekerek, iş dünyasının taleplerine uygun eğitim programlarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Protokol Kapsamı ve Faydaları

Protokol, 103 üniversitenin 388 meslek yüksekokulundaki mesleki programları kapsıyor. Özvar, bu işbirliği çerçevesinde meslek yüksekokullarının, sanayi ve ticaret odaları ile birlikte çalışarak, sektör ihtiyaçları doğrultusunda eğitim müfredatlarını güncelleyeceğini belirtti. Ayrıca, başarılı meslek yüksekokulu öğrencilerine burs imkanı ve staj olanakları sağlanacağı da vurgulandı.

Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Hedefi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, nitelikli insan kaynağı açığını kapatmanın Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitimin bir eğitim politikası olmanın ötesinde kritik bir kalkınma stratejisi olduğunu ifade etti. Eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlenmesi gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, meslek yüksekokullarının müfredatlarının sürekli güncelleneceğini ve iş dünyasıyla yakın işbirliği içinde olacağını duyurdu.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Özvar, iş dünyasının içinden gelen eğitim modelinin, uygulamalı bilgiyi merkeze alarak öğrencilerin mesleki süreçlere daha erken adapte olmasını sağlayacağını vurguladı. Bu protokolle, meslek yüksekokullarının sanayi, ticaret ve teknoloji alanlarında daha etkin rol oynayacağı hedefleniyor. Türkiye genelinde bu işbirliği modeliyle birlikte, üniversite ve sektörel işbirliği daha sistematik bir hale gelecektir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında üniversite-özel...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirmek ve mesleki eğitimin niteliğini artırmak amacıyla "Meslek Yüksekokulları Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı. TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen imza törenine, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4) ile üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında üniversite-özel...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirmek ve mesleki eğitimin niteliğini artırmak amacıyla "Meslek Yüksekokulları Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı. TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen imza törenine, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sol 4) ile üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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