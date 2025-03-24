YÖKAK'tan 31 Üniversiteye Kurumsal Akreditasyon

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının niteliğini artırmak amacıyla 31 üniversiteye kurumsal akreditasyon verdi. Kurumsal Akreditasyon Programı çerçevesinde yapılan değerlendirmeler, mart ayındaki YÖKAK kurul toplantısında alınan kararlarla gerçekleştirildi.

Açıklamada, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, kaliteli bir eğitim sistemi oluşturmak için üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerinin daha kapsamlı ve yenilikçi bir yaklaşımla geliştirileceğine dikkat çekti. Ayrıca, 2024 yılı için 35 yükseköğretim kurumunun akreditasyon programı kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Akreditasyon Sonuçları

Kocabıçak, yapılan değerlendirmelere göre 4 yükseköğretim kurumuna 5 yıl süreyle tam akreditasyon, 27 yükseköğretim kurumuna ise 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon verildiğini aktardı. 4 kurumun ise akreditasyonu reddedildi.

Avantajlar ve Tanınırlık

Kurumsal akreditasyona sahip üniversiteler, eğitim kalitesinin güvence altına alındığını, uluslararası alanda diplomalarının tanınırlığını artırdığını ve nitelikli akademisyen ile öğrenci çekimini kolaylaştırdığını vurguladı. Ayrıca, sürekli iyileştirme ve gelişim sağlanarak paydaşlarla güçlü ilişkilerin kurulmasının, öğrenci memnuniyetini ve katılımını artıracağı ifade edildi.

YKS Kılavuzunda Yer Alacak

Kocabıçak, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda, YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon verilen yükseköğretim kurumlarının bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılacağını hatırlattı.

Avrupa'da Tanınırlık Avantajı

Kurumsal akreditasyon alan üniversitelerin kayıtları, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) veri tabanına işlendi. Bu durum, üniversitelere Avrupa'da ve dünya genelinde denklik, tanınırlık ve görünürlük açısından büyük avantajlar sağlıyor.

5 yıl süreyle tam akreditasyon alan üniversiteler: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon alan üniversiteler ise: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi şeklinde sıralandı.