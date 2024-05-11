Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da etkinlikler nedeniyle bu yollar kapatıldı

İstanbul’da yarın gerçekleştirilecek olan “İstanbul’u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu” ve “Bizim Sokak” etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu durumu bir açıklama ile duyurdu.



Üsküdar’da düzenlenecek olan “İstanbul’u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu” nedeniyle, Üsküdar Harem sahil yolu, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Paşalimanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi ve Abdullah Ağa Caddesi gibi önemli yollar trafiğe kapatılacak. Bu yollara alternatif olarak ise Selimiye İskele, Dr. Eyüp Aksoy, Nuhkuyusu, Gümüşyolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa, Hakimiyeti Milliye, Halk, Cumhuriyet ve Dr. Fahri Atabey caddeleri ile D-100 kara yolu kullanılabilecek.

Aynı şekilde, Şişli’deki “Bizim Sokak” etkinliği kapsamında da ilçedeki bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu yollar arasında Behram Çavuş Sokak, Çınar Sokak, Çimen 1 Sokak, Akıncı Bayırı Sokak ve Kazım Orbay Caddesi bulunuyor. Bu yollara alternatif olarak ise Yay Meydanı, Batı, Kuruçay, Gülbahar, Silahşör, Sıracevizler, Ortaklar caddeleri ile Civelek, Ortaca, Eren, Seyhan, Gürbüz, Ülkü, Kurtuluş, Haşhaş, Mevlüt Pehlivan, Galip Bey, Harzemşah ve Feriköy Fırın sokakları belirlendi.

Bu durum, İstanbul’daki trafik akışını etkileyebilir. Bu nedenle, yarın bu bölgelerde seyahat etmeyi planlayan sürücülerin ve yayaların bu durumu göz önünde bulundurarak seyahat planlarını yapmaları önemli