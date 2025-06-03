DOLAR
39,13 0,22%
EURO
44,59 0,76%
ALTIN
4.218,45 1%
BITCOIN
4.122.119,8 -0,57%

Yönetmen Ensar Altay'ın 'Kanto' Filmi, Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde Prömiyer Yapacak

Ensar Altay'ın 'Kanto' filmi, Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 14:13
Yönetmen Ensar Altay'ın 'Kanto' Filmi, Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde Prömiyer Yapacak

'Kanto' Dünya Prömiyerine Hazırlanıyor

Ünlü yönetmen Ensar Altay tarafından çekilen ve Guardian Of Angels ile Kodokushi gibi ödüllü projelere imza atan Altay'ın ilk kurmaca filmi olan 'Kanto', dünya prömiyerini Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde yapmaya hazırlanıyor. Film, festival kapsamında gerçekleştirilecek olan Asian New Talents Yarışması'nda yer alacak.

Heyecan Verici Bir Yolculuk

Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Kanto''nun yaklaşık dört yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, "Hazırlık süreci yoğun emekle tamamlandı. 2023 baharında Karabük'te çektik filmi. Betonun griyle buluştuğu, şehir yaşamına dair stilize resimlerin göze çarptığı bir yer. Film, yaşlı kadının kaybolmasını ve onu kimsenin aramamasını konu alıyor. Karabük, film için tutarlı bir atmosfer kurmamıza çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin Önemi

Başarılı yönetmen, Şanghay Film Festivali'nin önemine dikkat çekerek, "Şanghay, 'Merhaba dünya' demek için güçlü bir adres. Kanto'nun yolculuğu için de anlamlı bir başlangıç noktası. Hem dünya sinema endüstrisinin yoğun ilgisi hem de Çin'in kültürel ve ekonomik alanda yükselen iddiası, filmimiz açısından dikkate değer bir görünürlük sağlıyor" dedi.

Ödüller ve Geçmiş Başarılar

Filmin daha önce Saraybosna Film Festivali kapsamında Cinelink Work in Progress'e seçildiğini de aktaran Altay, "Jüri sağ olsun, Impact Award ile onurlandırdı filmimizi. Bu ödül, filmin yolculuğunda cesaret verici bir eşik oldu" şeklinde konuştu.

TRT ortak yapımı olan filmde, Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür, Ece Bağcı ve Züleyha Yıldız gibi önemli isimler rol alıyor.

"Guardian Of Angels (Meleklerin Koruyucusu)" ve "Kodokushi" adlı ödüllü filmlere imza atan...

"Guardian Of Angels (Meleklerin Koruyucusu)" ve "Kodokushi" adlı ödüllü filmlere imza atan yönetmen Ensar Altay'ın ilk kurmaca filmi "Kanto", dünya prömiyerini Şanghay Uluslararası Film Festivali Asian New Talents Yarışması'nda gerçekleştirecek. Altay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Guardian Of Angels (Meleklerin Koruyucusu)" ve "Kodokushi" adlı ödüllü filmlere imza atan...

"Guardian Of Angels (Meleklerin Koruyucusu)" ve "Kodokushi" adlı ödüllü filmlere imza atan yönetmen Ensar Altay'ın ilk kurmaca filmi "Kanto", dünya prömiyerini Şanghay Uluslararası Film Festivali Asian New Talents Yarışması'nda gerçekleştirecek. Altay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 500 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı: İki Kadın Firarda
2
Bakan İshıkan, Suriyeli Mevkidaşı ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı
3
Cevdet Yılmaz, Kurban Vekaletini Türk Kızılay'a Verdi
4
Samsun'da Köy Okuluna Darbuka Desteği: Öğrenciler Ritim Tutuyor
5
Gaziantep'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Anne ve İki Çocuğu İçin Tören Düzenlendi
6
Büyükelçi Ökem, Kırgız Milli Üniversitesi'nin 100. Yılını Kutladı
7
İslahiye'de 18 Yeni Kalıcı Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde