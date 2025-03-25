Yönetmen İlker Canikligil Gözaltına Alındı: Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik İddiası

İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Açılan soruşturma halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarını içeriyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:17
Yönetmen İlker Canikligil Gözaltına Alındı: Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik İddiası

Yönetmen İlker Canikligil Gözaltına Alındı

Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Savcılık Harekete Geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'da yayınladığı bir videoda alt sınıf olarak nitelendirdiği bir grup için "order 66" (toplu katliam) uygulaması çağrısında bulunan Canikligil hakkında harekete geçti. Ayrıca, sosyal medya platformunda "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur." şeklinde paylaşımda bulundu.

Soruşturma ve Gözaltı Süreci

Bu paylaşımlarının ardından, Canikligil hakkında suç işlemeye alenen tahrik ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlamalarıyla resen soruşturma başlatıldı. Şüpheli, gerekli işlemler için polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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