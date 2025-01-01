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Yoon Suk Yeol, Görevden Uzaklaştırıldığı Güney Kore'de 'Sonuna Kadar Mücadele Edeceğim' Dedi

Güney Kore'nin eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol, görevden uzaklaştırılmasına rağmen ülke için sonuna kadar mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 21:38
Yoon Suk Yeol, Görevden Uzaklaştırıldığı Güney Kore'de 'Sonuna Kadar Mücadele Edeceğim' Dedi

Güney Kore'de kısa sürede ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, "ülkeyi korumak için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, azli sonrası başkent Seul'deki başkanlık konutunun önünde toplanan destekçilerine üçüncü bir kişi aracılığıyla mesaj iletti. Yoon, kendi imzasını taşıyan bir kağıda yazdığı mesajda, Güney Kore'nin "egemenliği ihlal eden iç ve dış güçler ile devlet karşıtı grupların faaliyetleri nedeniyle tehlike altında olduğunu" vurguladı.

Destekçilerinin sosyal medya üzerinden "çabalarını" takip ettiğini belirten Yoon, "Sizinle birlikte, bu ülkeyi korumak için sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadesini kullandı.

Yoon, aynı zamanda "devletin ya da bir partinin değil, her vatandaşın sahibi olduğu özgür demokrasinin galip geleceğine" inandığını kaydetti. Seul Batı Bölge Mahkemesi, "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle Yoon için tutuklama emri vermişti. Mahkeme, soruşturmacıların devlet başkanlığı konutunda arama yapma talebini de onayladı; buna göre soruşturmacıların emirleri uygulamak için bir hafta süresi bulunuyor.

Güney Kore tarihinde, görevdeki bir devlet başkanı için ilk kez tutuklama emri çıkarılmış oldu.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı bir konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" nedeniyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak parlamentonun yaptığı oylama sonucunda sıkıyönetim kararı kaldırıldı ve bu durum Bakanlar Kurulunda da onaylandı. Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savundu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı vererek teyakkuzda olunmasını istedi. Ayrıca, sıkıyönetim birliklerinin Ulusal Meclis'e girdiği bildirildi. Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına dair önerge 190 milletvekili tarafından kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıkladı.

Bunun üzerine Yoon, Bakanlar Kurulunu toplayarak kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu. Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'ta nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedildi. Ancak muhalefetin ikinci önergesi 14 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edildi.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırıldı. Yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten atandı. Muhalefet girişimleri sonucunda 27 Aralık'ta yapılan oylamada Başbakan Han için de azil kararı verildi; Han'ın yerine devlet başkanlığı vekaleti Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlendi.

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