Yoon Suk Yeol İfade Vermeye Gitmedi: Sıkıyönetim Soruşturması Devam Ediyor

Yoon Suk Yeol İfade Vermeye Gitmedi

Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki kısa süren sıkıyönetim ilanıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) tarafından yapılan ifade verme çağrısına bir kez daha uymadı.

Yerel medya organı Yonhapın aktardığı bilgilere göre, Yoon, bugün saat 10.00'a kadar CIO'ya ifade vermeye gitmedi. Bu durum, son dönemde yaşanan gerilimleri daha da artırdı.

Soruşturma Kapsamında Ciddi Suçlamalar

Sıkıyönetim ilanıyla ilgili olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü, Savunma Bakanlığı ve üst düzey hükümet yetkilileri hakkında ortak bir soruşturma yürütülmesi amaçlanıyor. Soruşturma ekibi, Yoon’a yönelik ayaklanma girişimi ve görevi kötüye kullanma suçlamalarını araştırıyor.

CIO, Yoon’un ifadeleri için geçerli bir gerekçe sunulmaksızın çağrılarını göz ardı etmesi durumunda, mahkemeden 48 saate kadar gözaltı kararı çıkarmayı değerlendireceğini duyurdu.

Sıkıyönetim İlanının Arka Planı

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi yaptığı televizyon konuşmasında, muhalefetin “devlet karşıtı aktivitelere karışmasını” gerekçe göstererek sıkıyönetim ilan etti. Ancak Parlamentonun bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla sıkıyönetim sona erdi.

Yoon, muhalefeti hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle suçlayarak sıkıyönetimin, Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını savundu.

Meclis Tartışmaları ve Sonuçları

Sıkıyönetim sürecinin ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısında bulundu. Ayrıca, “sıkıyönetim birlikleri” olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirildi.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına yönelik önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Meclis Başkanlığı, sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından “hükümsüz” hale geldiğini açıkladı.

Son gelişmeler üzerine Yoon, Bakanlar Kurulunu toplayarak kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi resmi olarak sona erdirdi.

Muhalefetin Yönelttiği Eleştiriler

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve diğer beş küçük muhalefet partisi, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğunu savunarak Yoon'un azli için önerge sundu. Ancak 7 Aralık tarihinde gerçekleşen oylamada nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için önerge reddedildi. Bununla birlikte, muhalefetin aynı gerekçelerle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada kabul edildi. Yoon, Anayasa Mahkemesinin vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırıldı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten atandı.