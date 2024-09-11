Yoon ve Hun Sen Arasında İkili İlişkiler Üzerine Görüşme

Yoon Suk Yeol ve Hun Sen'den Verimli Bir Görüşme

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile Seul'de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. İki lider, ikili ilişkilerin artırılması ve güvenliğin sağlanması üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Güney Korelilerin Güvenliği Öne Çıktı

Yoon, görüşme sırasında Kamboçya'da yaşayan Güney Korelilere yönelik suçlarla ilgili sıkıntıları gündeme getirerek, bu tür olayların önlenmesi ve etkin şekilde müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ortak Projeler ve Ekonomik İlişkiler

Senato Başkanı Hun Sen, görüşme sırasında Güney Koreli şirketlerin, Kamboçya'nın altyapı ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak ortak projelere katılma beklentilerini dile getirdi. Hun Sen, “Güney Kore, Kamboçya'nın en önemli ortağıdır.” sözleriyle işbirliğinin önemini vurguladı.