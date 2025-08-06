Yorgun Mermiden Yaralanan Doktor Hayatını Kaybetti

Ordu'da 4 yıl önce evinin balkonunda yorgun mermiyle başından yaralanan ve Kocaeli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Opr. Dr. Aksın Serarslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Serarslan için Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Serarslan'ın cenazesi Hatipli Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Olayın Geçmişi

Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Opr. Dr. Aksın Serarslan, 13 Aralık 2021'de başına kimliği belirsiz bir merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Çeşitli hastanelerde tedavi gören Serarslan, en son komplikasyonlar nedeniyle Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ve dün yaşamını yitirmiştir.

Serarslan'ın yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede görev yapan doktor hakkında yapılan soruşturma sonuç vermiş; gözaltına alınan şüpheli L.A, adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.

Ordu'da yaklaşık 4 yıl önce evinin balkonunda başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan ve Kocaeli'de tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Opr. Dr. Aksın Serarslan, son yolculuğuna uğurlandı. Serarslan için Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Ordu'da yaklaşık 4 yıl önce evinin balkonunda başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan ve Kocaeli'de tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Opr. Dr. Aksın Serarslan, son yolculuğuna uğurlandı. Serarslan için Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.