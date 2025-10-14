Yozgat Çekerek'te İzinsiz Kazı: 5 Şüpheli Gözaltında
Olayın Detayları
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgede jandarma ekiplerini görünce kazı yaptıkları alanın yakınında saklanmaya çalışan A.K, İ.Y, R.A, F.Ç. ve H.B. yakalandı.
Alandaki kazı malzemelerine el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
