Yozgat Çekerek'te İzinsiz Kazı: 5 Şüpheli Gözaltında

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı; kazı malzemelerine el konuldu.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 12:01
Yozgat Çekerek'te İzinsiz Kazı: 5 Şüpheli Gözaltında

Yozgat Çekerek'te İzinsiz Kazı: 5 Şüpheli Gözaltında

Olayın Detayları

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede jandarma ekiplerini görünce kazı yaptıkları alanın yakınında saklanmaya çalışan A.K, İ.Y, R.A, F.Ç. ve H.B. yakalandı.

Alandaki kazı malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda alandaki kazı...

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda alandaki kazı malzemelerine el konuldu.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİKA’dan Buhara’daki ‘Girişimci Kadın’lara Yeni Ekipman Desteği
2
Yalova'da Göç İdaresi Müdürü de Gözaltında: Rüşvet ve Sahtecilik Soruşturması
3
Yozgat Çekerek'te İzinsiz Kazı: 5 Şüpheli Gözaltında
4
Marella Discovery 2 Alanya'ya 1739 Turist Getirdi
5
Çanakkale Ezine'de Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Kadın Öldü
6
Edirne'de Tırda 68 Kilo 650 Gram Kokain Ele Geçirildi
7
Fareler ve İnsanlar Fişekhane'de Prömiyer Yaptı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL