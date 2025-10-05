Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Yozgat ve Kırşehir’de düzenlenen operasyonda 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı; adreslerde uyuşturucu, kenevir tohumu, ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:20
Operasyon ve yakalamalar

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonlarda Yozgat ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi ve 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte kenevir tohumu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

Adli süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1 zanlı salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

