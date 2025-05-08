Yozgat'ta 12 Öğrenci Doğum Günü Pastası Nedeniyle Hastanelik Oldu

Yozgat'ın Yerköy İlçesinde Gıda Zehirlenmesi Vakası

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, bir doğum günü kutlamasında ikram edilen yaş pastadan yiyen 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay Nasıl Gelişti?

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin doğum gününde sınıfa getirilen yaş pastayı tadan bazı öğrenciler, kısa süre içerisinde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladılar.

Durumun okul yönetimine bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ambulansla Yerköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 12 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Açıklamalar ve İncelemeler

Olayla ilgili olarak pastanın temin edildiği işletme hakkında inceleme başlatıldı. Öğrencilerden Melis Nazlı, AA muhabirine verdiği demeçte, pastayı yedikten sonra mide yanması ve karın ağrısı şikayetlerinin başladığını, durumu öğretmenlerine bildirdikten sonra hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti.

Bir diğer öğrenci Sümeyra Nur Alp ise arkadaşlarının getirdiği pastadan yedikten sonra mide bulantısı yaşadığını, hastaneye kaldırılıp tedavi gördüklerini belirtti. Öğrenci Sudenaz Türker de, yedikleri pastadan zehirlendiğini düşündüklerini ve durumunun şu an iyi olduğunu kaydetti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, doğum günü kutlamasında ikram edilen yaş pastadan yiyen 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, doğum günü kutlamasında ikram edilen yaş pastadan yiyen 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.