Yozgat'ta Flamingolar Jandarma Ekipleriyle Korunuyor

Yozgat'ta Flamingo Koruma Projesi

Yozgat’ta tarımsal sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı, flamingoların yanı sıra birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu muhteşem manzaranın korunması için İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) özel bir çalışma yürütüyor.

Barajın Zengin Yaban Hayatı

Esenli köyü yakınlarında 29 yıl önce inşa edilen Gelingüllü Barajı, ilkbahar aylarında flamingolar gibi çeşitli kuş türlerinin bölgeye gelmesiyle birlikte zengin bir yaban hayatı sunuyor. Jandarma ekipleri, baraj çevresindeki alanları koruyarak, bu kuşların doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için çeşitli önlemler alıyor.

Denetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Yaban hayatının zarar görmemesi için düzenli devriye görevlerini sürdüren jandarma ekipleri, dronlar kullanarak kaçak avcılara karşı denetimler yapıyor. Ayrıca, köylerde yaban hayvanlarının korunması konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

Yerel Halkın Görüşleri

Baraj çevresindeki Kodallı köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Yadigar Çalışkan (48), her yıl flamingoların bölgeye geldiğini belirterek, “Renkleri çok güzel, görsel olarak hoş bir manzara oluşturuyorlar. Gelen ziyaretçiler de ilgiyle izliyor.” dedi.

Yozgat’ta tarımsal sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı'nı mesken tutan flamingolar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından izleniyor.

Yozgat’ta tarımsal sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı'nı mesken tutan flamingolar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından izleniyor.