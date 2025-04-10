Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 26 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi

26 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi

Yozgat'ta, jandarma ekipleri tarafından yürütülen başarılı bir operasyonda 26 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Sorgun ilçesinde kaçak tütün ticareti yapıldığına dair aldıkları bilgiler üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, 19 bin 800'ü dolu olmak üzere toplam 26 bin 400 makaron, 2 kilogram nargile kömürü ve 1 adet makaron sarma makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler ile ilgili olarak gözaltına alınan İ.E.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yozgat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 26 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.