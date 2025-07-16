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Yozgat'ta Kafe İşletmecisi Hayvan Sevgisiyle Çiftlik Kurdu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kafe işletmecisi Güner Öztürk, hayvan sevgisini çiftlik kurarak geliştirdi ve ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 13:53
Yozgat'ta Kafe İşletmecisi Hayvan Sevgisiyle Çiftlik Kurdu

Yozgat'ta Hayvan Sevgisi Çiftlik Kurdu

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yaşayan Güner Öztürk, kurduğu küçük çiftlik ile hayvan sevgisini hem kendi hem de çevresindekilerle paylaşıyor. Çiftliğinde deve kuşu, köpek, at, inek, su kaplumbağası ve kedi gibi birçok hayvan besleyen Öztürk, hayvanlarına düzenli olarak veteriner gözetiminde bakım yaptığını belirtti.

Hafta Sonları Yoğun Ziyaretçi Akını

Öztürk, hafta sonları deve kuşlarını görmek üzere çiftliğine gelen çok sayıda ziyaretçi olduğuna dikkat çekerek, bunun kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Özellikle çocukların hayvanlarla büyümesinin gelişimlerine katkı sağladığını vurgulayan Öztürk, “Hayvan sevgisinin küçük yaşta kazandırılması önemli.” sözlerini dile getirdi.

Deve Kuşlarıyla İlgi Çekiyor

Ziyaretçilerin hayvanlarla fotoğraf çektirdiğini kaydeden Öztürk, deve kuşlarına olan ilginin bölge halkı tarafından fazlasıyla karşılık bulduğunu belirtti. “Şu an 25 kişilik bir yumurta bekleme listemiz var. Yumurtlamaya başladıklarında bu kişilere yumurtaları ulaştıracağız.” şeklinde ekledi. Deve kuşu sayısını artırmayı da planladığını belirten Öztürk, gelecekteki projelerinden söz etti.

Gelecekteki Hedef: Hayvanat Bahçesi

Öztürk, çiftliğinde beslediği hayvanların bazılarının ticari, bazılarının ise tamamen hobi amaçlı olduğunu ifade etti. Uzun vadede Yozgat’ta, belediye ve Valilik destekli bir hayvanat bahçesi kurma niyetinde olduğunu da sözlerine ekledi. Bunun için prosedürlerin zorluğunu kabul eden Öztürk, “Deve kuşlarına gösterilen ilgi bizi bu yöne teşvik ediyor.” diyerek, ilerleyen dönemde hayvanat bahçesi fikrini ciddi şekilde değerlendireceklerini açıkladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yaşayan kafe işletmecisi Güner Öztürk, kurduğu...

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yaşayan kafe işletmecisi Güner Öztürk, kurduğu küçük çiftlikte deve kuşu, köpek, at, inek, su kaplumbağası ve kedi gibi birçok hayvan besliyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yaşayan kafe işletmecisi Güner Öztürk, kurduğu...

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yaşayan kafe işletmecisi Güner Öztürk, kurduğu küçük çiftlikte deve kuşu, köpek, at, inek, su kaplumbağası ve kedi gibi birçok hayvan besliyor.

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