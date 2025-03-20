Yozgat'ta Kapanan 73 Köy Yolu İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Yozgat'ta Kar Yağışı Kapanmalara Neden Oldu

Yozgat'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 73 köy yolu ulaşıma kapandı. İl genelinde karla mücadele çalışmaları sürerken, kapanan yolların yeniden açılması için yoğun çaba harcanıyor.

Kapanan Yolların Dağılımı

Edinilen bilgiler doğrultusunda, kapanan yolların dağılımı şöyle:

Akdağmadeni: 17 köy

Aydıncık: 6 köy

Çekerek: 8 köy

Sorgun: 17 köy

Çayıralan: 12 köy

Sarıkaya: 13 köy

İl Özel İdaresi'nin Çalışmaları

Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için özveriyle çalışmalara devam ediyor. Ekiplerin, karla mücadele faaliyetleri ile yolların ulaşıma açılması hedefleniyor.

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 73 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.