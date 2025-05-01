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Yozgat'ta Korkunç Cinayet: Kaynana Bıçakla Öldürüldü

Yozgat'ta alacak meselesi yüzünden kaynanasını bıçakla öldüren 31 yaşındaki Y.O. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 17:39
Yozgat'ta Korkunç Cinayet: Kaynana Bıçakla Öldürüldü

Yozgat'ta Alacak Meselesi Kanlı Bitti

Yozgat'ta yaşanan korkunç bir cinayet olayı, toplumda infial yarattı. Y.O. (31), Eski Pazar Mahallesi'nde bulunan kaynanası K.P. (60) ile arasında çıkan alacak meselesi yüzünden tartışma yaşadı.

Olayın Detayları

İddialara göre, Y.O., kaynanasının evine giderek, alacak meselesi sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, Y.O. yanındaki bıçakla K.P.'yi yaraladı. Olay sonrası ihbar üzerine birçok polis ve sağlık ekibi hemen olay yerine sevk edildi.

K.P. Hastaneye Kaldırıldı, Ancak...

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan K.P., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay hakkında soruşturma başlatan polis, şüpheli Y.O.'yu kısa süre içerisinde gözaltına aldı.

Bu üzücü olay, alacak meselelerinin sonuçlarının ne kadar ciddi olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yozgat'ta bir kişi, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kaynanasını bıçakla öldürdü. Otopsi...

Yozgat'ta bir kişi, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kaynanasını bıçakla öldürdü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen K.P'nin cenazesi, Çapanoğlu Büyük Camisi'ne getirildi. Kadının cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yozgat'ta bir kişi, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kaynanasını bıçakla öldürdü. Otopsi...

Yozgat'ta bir kişi, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kaynanasını bıçakla öldürdü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen K.P'nin cenazesi, Çapanoğlu Büyük Camisi'ne getirildi. Kadının cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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