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Yozgat'ta Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı

Yozgat'ta cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 16:00
Yozgat'ta Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı

Yozgat'ta Cenaze Töreninden Dönüşte Midibüs Devrildi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen bir cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara'ya gitmek amacıyla yola çıkan 06 EA 7369 plakalı midibüs, Sivas-Yozgat kara yolunun Beyazıt Kaçağı köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

Yardım Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Kaza ihbarı üzerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Gerçekleşen kaza sonucunda, 2 kişi hayatını kaybederken, yaralılardan 5'inin durumu ağır olarak bildirildi.

Yaralıların Durumu

Zarar gören yaralılar, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun devlet hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2...

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2...

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

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