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Yozgat'ta Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir minibüsün refüje devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 12:35
Yozgat'ta Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. 63 yaşındaki A.B. yönetimindeki 60 AEG 963 plakalı minibüs, D-200 kara yolu Oluközü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Olayın ardından vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, hızla kaza yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde sürücü A.B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazadan yararlanan F.Ö. (47) ve İ.B. (41) ise sağlık ekipleri tarafından Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili detaylar araştırılmakta olup, yetkililerin açıklamaları beklenmektedir.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde minibüsün refüje devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2...

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde minibüsün refüje devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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