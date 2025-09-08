Yozgat'ta Sağanak Ulaşıma Engel Oldu

Yozgat merkezde öğleden sonra etkili sağanak cadde ve yollarda su birikintilerine yol açtı; Yozgat-Kayseri kara yolu Üniversite Kavşağı'nda ulaşım aksamaları yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:16
Yozgat'ta Sağanak Ulaşıma Engel Oldu

Yozgat'ta Sağanak Ulaşıma Engel Oldu

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yozgat'ta öğleden sonra etkili olan sağanak, kent merkezinde cadde ve yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu. Sürücüler, birikintiler nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmur sularının Yozgat-Kayseri kara yolu Üniversite Kavşağı'nda mazgalları tıkaması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolda biriken suyu tahliye ettikten sonra trafik akışı normale döndü.

Sağanağa yolda yakalanan motosiklet sürücüsü Berat Kılıçarslan, yağmur sonrası oluşan birikintilerin motorcuları zor durumda bıraktığını belirtti.

Yozgat'takent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su...

Yozgat'takent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yozgat'takent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Balkondan Düşen 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
2
Cumhur İttifakı Kahire'de Mısırlı Yetkililerle Görüştü — Refah Sınır Kapısı Ziyareti Öncesi
3
İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze'deki Soykırımı ve Tahran'ın Nükleer Meselesini Görüştü
4
Bursa İnegöl'de Park Halindeki Tıra Çarpan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
5
Denizli Merkezefendi'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
6
Anta Toros Defnedildi: Şişli Ermeni Mezarlığı'nda Son Veda
7
Ankara'da Kırgızistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı Konferansı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat