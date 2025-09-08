Yozgat'ta Sağanak Ulaşıma Engel Oldu

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yozgat'ta öğleden sonra etkili olan sağanak, kent merkezinde cadde ve yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu. Sürücüler, birikintiler nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmur sularının Yozgat-Kayseri kara yolu Üniversite Kavşağı'nda mazgalları tıkaması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolda biriken suyu tahliye ettikten sonra trafik akışı normale döndü.

Sağanağa yolda yakalanan motosiklet sürücüsü Berat Kılıçarslan, yağmur sonrası oluşan birikintilerin motorcuları zor durumda bıraktığını belirtti.

