DOLAR
39,16 0%
EURO
44,47 0%
ALTIN
4.152,82 0%
BITCOIN
4.111.505,12 -0,27%

Yozgat'ta Sağanak ve Dolu Tahribat Yarattı

Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu, ekili alanlara zarar verdi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 20:08
Yozgat'ta Sağanak ve Dolu Tahribat Yarattı

Yozgat'ta Sağanak ve Dolu Etkisi

Yozgat'ta, dün etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kent genelinde ve bazı ilçelerde şiddetli yağış, su birikintilerine yol açarken, sürücüler trafikte büyük zorluklar yaşadı. Araçların yolda kalması sonucu sıkışık trafik oluştu.

Yağmur sularının Yozgat-Kayseri kara yolu Üniversite Kavşağı'ndaki mazgalları tıkaması, ulaşımda aksamalarla sonuçlandı. Ancak, belediye ve karayolları ekipleri, iş makineleriyle biriken suyu tahliye ettikten sonra trafik akışı tekrar normale döndü.

Tarım Alanlarında Zarar

Sağanak ve dolu, tarımsal arazilerde de önemli zararlara neden oldu. Yozgat Valiliği, dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatılacağını duyurdu.

Açıklamada, "İlimizde ve bazı ilçelerimizde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, özellikle merkez, Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun, Boğazlıyan, Şefaatli ve Yerköy ilçelerine bağlı köylerimizin altyapısına ve tarımsal alanlarına zarar vermiştir." denildi.

Yağışların ardından hasar tespitine yönelik çalışmalara, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD, DSİ Şube Müdürlüğü ve İl/İlçe Özel İdare ekipleri tarafından ivedilikle başlanacağı belirtildi.

Yozgat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak...

Yozgat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, araçlar yolda kaldı.

Yozgat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak...

Yozgat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, araçlar yolda kaldı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar Göreve Başladı
2
Afyonkarahisar'da Trenin Çarptığı Minibüsün Sürücüsü Yaralandı
3
Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!
4
Devlet Çoksesli Koroları Sezon Finalinde Coşkulu Bir Performans Sergiledi
5
Fethiye'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
6
Yozgat'ta Sağanak ve Dolu Tahribat Yarattı

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!