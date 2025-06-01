Yozgat'ta Sağanak ve Dolu Tahribat Yarattı

Yozgat'ta Sağanak ve Dolu Etkisi

Yozgat'ta, dün etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kent genelinde ve bazı ilçelerde şiddetli yağış, su birikintilerine yol açarken, sürücüler trafikte büyük zorluklar yaşadı. Araçların yolda kalması sonucu sıkışık trafik oluştu.

Yağmur sularının Yozgat-Kayseri kara yolu Üniversite Kavşağı'ndaki mazgalları tıkaması, ulaşımda aksamalarla sonuçlandı. Ancak, belediye ve karayolları ekipleri, iş makineleriyle biriken suyu tahliye ettikten sonra trafik akışı tekrar normale döndü.

Tarım Alanlarında Zarar

Sağanak ve dolu, tarımsal arazilerde de önemli zararlara neden oldu. Yozgat Valiliği, dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatılacağını duyurdu.

Açıklamada, "İlimizde ve bazı ilçelerimizde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, özellikle merkez, Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun, Boğazlıyan, Şefaatli ve Yerköy ilçelerine bağlı köylerimizin altyapısına ve tarımsal alanlarına zarar vermiştir." denildi.

Yağışların ardından hasar tespitine yönelik çalışmalara, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD, DSİ Şube Müdürlüğü ve İl/İlçe Özel İdare ekipleri tarafından ivedilikle başlanacağı belirtildi.

Yozgat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, araçlar yolda kaldı.

Yozgat'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, araçlar yolda kaldı.