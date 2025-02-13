DOLAR
36,11 0,02%
EURO
37,73 -0,5%
ALTIN
3.389,14 -0,68%
BITCOIN
3.471.370,45 0,93%

Yozgat'ta Sivil Jandarma Ekibi Yolcu Otobüslerini Denetledi

Yozgat'ta sivil jandarma ekipleri, yolcu otobüslerini denetleyerek trafik kurallarına uyumu kontrol etti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:47
Yozgat'ta Sivil Jandarma Ekibi Yolcu Otobüslerini Denetledi

Yozgat’taki Otobüs Denetimleri Sürüyor

Yozgat'ta, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sivil jandarma trafik ekipleri, yolcu otobüslerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, yolcu gibi otobüslere binen jandarmalar ile birlikte, sürücülerin ve yolcuların seyahat boyunca trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Denetim Uygulamaları

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerinin, telefon kullanımı, takograf kontrolü ve genel sürüş güvenliği gibi unsurlar sivil jandarma tarafından titizlikle denetleniyor. Bu denetimler, kentte farklı noktalardan otobüslere binen sivil ekipler aracılığıyla, il sınırları içerisindeki seyahat boyunca sürücüleri ve yolcuları gözlemleyerek yapılıyor.

Kurallara Uymayanlara Cezai İşlem

Ekipler, yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını tespit ederek, seyahat sonunda kendilerini tanıtmakta. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanmaktadır. Örneğin, Sorgun-Çekerek devlet yolu üzerinden İstanbul-Kadışehri seferini yapan bir yolcu otobüsünde jandarma personeli, yolculuk süresince tüm bu denetimleri gerçekleştirdi.

Denetim Sonuçları

Trafik kontrol noktasına gelindiğinde yapılan denetimlerde, yetkililer, otobüs şoförünün herhangi bir kural ihlali yapmadığını belirledi. Ayrıca ekipler, yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yozgat'ta, yolcu gibi otobüslere binen sivil jandarma trafik ekipleri, sürücü ve yolcuların...

Yozgat'ta, yolcu gibi otobüslere binen sivil jandarma trafik ekipleri, sürücü ve yolcuların seyahat boyunca trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Yozgat'ta, yolcu gibi otobüslere binen sivil jandarma trafik ekipleri, sürücü ve yolcuların...

Yozgat'ta, yolcu gibi otobüslere binen sivil jandarma trafik ekipleri, sürücü ve yolcuların seyahat boyunca trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Horoz Dövüştüren 3 Kişiye 31 Bin Lira Ceza
2
Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi
3
Elon Musk'tan Reuters'a Milyonlarca Dolarlık Ödeme İddiası
4
Münih'te Araç Kalabalığa Daldı: 15 Yaralı
5
Amasya Valiliği'nden Hemşire ölümüne ilişkin inceleme
6
Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak