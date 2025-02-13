Yozgat'ta Sivil Jandarma Ekibi Yolcu Otobüslerini Denetledi

Yozgat’taki Otobüs Denetimleri Sürüyor

Yozgat'ta, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sivil jandarma trafik ekipleri, yolcu otobüslerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, yolcu gibi otobüslere binen jandarmalar ile birlikte, sürücülerin ve yolcuların seyahat boyunca trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Denetim Uygulamaları

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerinin, telefon kullanımı, takograf kontrolü ve genel sürüş güvenliği gibi unsurlar sivil jandarma tarafından titizlikle denetleniyor. Bu denetimler, kentte farklı noktalardan otobüslere binen sivil ekipler aracılığıyla, il sınırları içerisindeki seyahat boyunca sürücüleri ve yolcuları gözlemleyerek yapılıyor.

Kurallara Uymayanlara Cezai İşlem

Ekipler, yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını tespit ederek, seyahat sonunda kendilerini tanıtmakta. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanmaktadır. Örneğin, Sorgun-Çekerek devlet yolu üzerinden İstanbul-Kadışehri seferini yapan bir yolcu otobüsünde jandarma personeli, yolculuk süresince tüm bu denetimleri gerçekleştirdi.

Denetim Sonuçları

Trafik kontrol noktasına gelindiğinde yapılan denetimlerde, yetkililer, otobüs şoförünün herhangi bir kural ihlali yapmadığını belirledi. Ayrıca ekipler, yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yozgat'ta, yolcu gibi otobüslere binen sivil jandarma trafik ekipleri, sürücü ve yolcuların seyahat boyunca trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Yozgat'ta, yolcu gibi otobüslere binen sivil jandarma trafik ekipleri, sürücü ve yolcuların seyahat boyunca trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.