Yozgat'ta Su Kuyusuna Düşen İnek İş Makinesiyle Kurtarıldı

Yozgat Türkmenaraplı'da su kuyusuna düşen inek, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesi desteğiyle yaklaşık 4 metre derinlikten sağsalim kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:07
Türkmenaraplı köyünde 4 metre derinlikteki kuyudan kurtarma

Yozgat'ın merkeze bağlı Türkmenaraplı köyünde bir inek, daha önceden açılmış ve üzeri tahtayla kapatılmış yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Köyde besicilik yapan 46 yaşındaki Mustafa Özer'in meraya çıkardığı ineklerden biri olan hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Özer, İl Özel İdaresi ekipleri'nden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, iş makinesi desteğiyle ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Özer, ineğinin sağlıklı şekilde kurtarıldığı için sevindiğini ifade ederek, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

