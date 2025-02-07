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Yozgat'ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yozgat'ta süregeldiği belirtilen kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşların hayvanlara yardım etme çabaları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:21
Yozgat'ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yozgat'ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yozgat'ta, iki gün önce başlayan ve halen aralıklarla devam eden kar yağışı, kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İl merkezindeki cadde, sokak, çatı ve araçlar adeta beyaza bürünürken, özelikle ulaşımda bazı aksaklıklar yaşanıyor.

Belediye Ekipleri Karla Mücadele İçin Seferber Oldu

Belediye ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışmaları gerçekleştirdi. Aralıklarla süren yağışlar nedeniyle yolların kapanmaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya çalışıyor.

Vatandaşlar Temizlik İçin Çaba Gösteriyor

İşe gitmek isteyen bazı vatandaşlar, kar altında kalan araçlarını temizlemeye yoğun şekilde daldılar. Bunun yanı sıra, Çapanoğlu Büyük Cami çevresindeki esnaf, yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinler için yemleme yaparak onlara yardımcı oldu.

Kar Manzaraları ve Mutlu Vatandaşlar

Kar yağışının ortaya çıkardığı muhteşem manzaralar, Yozgat'ta birçok vatandaşı fotoğraf çekmeye yönlendiriyor. Vatandaşlardan Duran Özer, "Uzun süredir beklediğimiz kar yağışının iki gündür sürmesinden son derece memnunuz," diye konuştu.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü.

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