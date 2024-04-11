YSK Başkanı Yener duyurdu: İşte seçimin yenileneceği iller

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart'taki yerel seçimlerle ilgili AK Parti ve DEM Parti'nin 2'şer, CHP ve MHP'nin ise 1'er itirazının kabul edildiğini açıkladı.

Yener, bayram sürecinde de çalışmaların devam ettiğini ve itiraz sürecinin dün sona erdiğini belirtti. 14 Nisan Pazar günü olağanüstü itiraz sürecinin tamamlanacağını vurguladı.

Seçimlerin sonucuna ilişkin itirazlar hakkında bilgi veren Yener, AK Parti'nin 2, CHP'nin 1, MHP'nin 1 ve DEM Parti'nin de 2 itirazının kabul edildiğini ifade etti. Yener, bu süreçte kurumlarının aldığı kararların yasalara uygun olarak tekrar incelenmesini talep eden siyasi partilerin genel merkezlerinden gelen talepler olduğunu belirtti.

Ayrıca, YSK'nin Dünya Seçim Organları Birliği (A-WEB) tarafından "En İyi Uygulamalar ve Girişimler" alanında ödüle layık görülmesini değerlendiren Yener, ödülün kurumun tarihine dayanan başarılarını taçlandırdığını belirtti.

YSK Başkanı Ahmet Yener, itirazların kabul edilmesi nedeniyle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Edirne'de bir belde ve Sivas'taki bir seçim bölgesinde seçimlerin yeniden yapılacağını da ifade etti. Bu seçimlerin, seçim takvimine uygun olarak 2 Haziran'da gerçekleşeceğini söyledi.