YSK'dan açıklama: Yerel seçim süreci resmen başladı
31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener konuştu. Yener, seçim takviminin 1 Ocak 2024'te başlayacağını ve tüm siyasi partilere ve bağımsız adaylara eşit davranılacağını belirtti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener son dakika açıklaması olarak yerel seçimlerin resmen başladığını duyurdu. Yener yaptığı paylaşımda 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle seçim takviminin başladığını açıkladı ve 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçime katılacak siyasi partilerin de listesini açıkladı. Ahmet Yener'i açıklamasına göre 36 siyasi parti seçim yarışına katılmaya hak kazandı.
2024 Yerel seçimlere katılabilecek partiler
- Adalet Birlik Partisi
- Adalet Partisi
- Adalet ve Kalkınma Partisi
- Anadolu Birliği Partisi
- Anavatan Partisi
- Aydınlık Demokrasi Partisi
- Bağımsız Türkiye Partisi
- Büyük Birlik Partisi
- Büyük Türkiye Partisi
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Demokrasi ve Atılım Partisi
- Demokratik Sol Parti
- Demokrat Parti, Emek Partisi
- Gelecek Partisi
- Genç Parti
- Güç Birliği Partisi
- Hak ve Özgürlükler Partisi
- Halkın Kurtuluşu Partisi
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
- Hür Dava Partisi
- İYİ Parti
- Memleket Partisi
- Millet Partisi
- Milliyetçi Hareket Partisi
- Milli Yol Partisi
- Saadet Partisi
- Sol Parti
- Türkiye İşçi Partisi
- Türkiye Komünist Hareketi
- Türkiye Komünist Partisi
- Vatan Partisi
- Yeniden Refah Partisi
- Yenilik Partisi
- Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.