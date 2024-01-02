YSK'dan açıklama: Yerel seçim süreci resmen başladı

31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri hakkında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener konuştu. Yener, seçim takviminin 1 Ocak 2024'te başlayacağını ve tüm siyasi partilere ve bağımsız adaylara eşit davranılacağını belirtti.

YSK'dan açıklama: Yerel seçim süreci resmen başladı
Yayın Tarihi:

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener son dakika açıklaması olarak yerel seçimlerin resmen başladığını duyurdu. Yener yaptığı paylaşımda  1 Ocak 2024 tarihi itibariyle seçim takviminin başladığını açıkladı ve 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçime katılacak siyasi partilerin de listesini açıkladı. Ahmet Yener'i açıklamasına göre 36 siyasi parti seçim yarışına katılmaya hak kazandı. 

2024 Yerel seçimlere katılabilecek partiler 

  • Adalet Birlik Partisi
  • Adalet Partisi
  • Adalet ve Kalkınma Partisi
  • Anadolu Birliği Partisi
  • Anavatan Partisi
  • Aydınlık Demokrasi Partisi
  • Bağımsız Türkiye Partisi
  • Büyük Birlik Partisi
  • Büyük Türkiye Partisi
  • Cumhuriyet Halk Partisi
  • Demokrasi ve Atılım Partisi
  • Demokratik Sol Parti
  • Demokrat Parti, Emek Partisi
  • Gelecek Partisi
  • Genç Parti
  • Güç Birliği Partisi
  • Hak ve Özgürlükler Partisi
  • Halkın Kurtuluşu Partisi
  • Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
  • Hür Dava Partisi
  • İYİ Parti
  • Memleket Partisi
  • Millet Partisi
  • Milliyetçi Hareket Partisi
  • Milli Yol Partisi
  • Saadet Partisi
  • Sol Parti
  • Türkiye İşçi Partisi
  • Türkiye Komünist Hareketi
  • Türkiye Komünist Partisi
  • Vatan Partisi
  • Yeniden Refah Partisi
  • Yenilik Partisi
  • Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.

seçim

Öne Çıkanlar
2024 Koç Burcu: Kendinizi yenileyin, hayatınızı değiştirin! 2024 Koç Burcu: Kendinizi yenileyin, hayatınızı değiştirin!
Garanti Bankası kredi musluğunu açtı! Acil nakit ihtiyacına 25.000 TL'lik anında destek verecek! Garanti Bankası kredi musluğunu açtı! Acil nakit ihtiyacına 25.000 TL'lik anında destek verecek!
Başvuranlara bir kerelik 485 TL ödenecek! Genç, yaşlı fark etmiyor: Başvuranın hesabına yatacak Başvuranlara bir kerelik 485 TL ödenecek! Genç, yaşlı fark etmiyor: Başvuranın hesabına yatacak
Çok Okunanlar
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'ten ortak operasyon: 33 casusluk şüphelisi ele geçirildi! Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'ten ortak operasyon: 33 casusluk şüphelisi ele geçirildi! Tokyo Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı alev alev yandı: Uçakta 300'den fazla yolcu olduğu belirtiliyor! Tokyo Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı alev alev yandı: Uçakta 300'den fazla yolcu olduğu belirtiliyor! Putin'in uyarısının hemen ardından Rusya'dan sürpriz adım: Ukrayna'ya 'hipersonik' saldırı! Putin'in uyarısının hemen ardından Rusya'dan sürpriz adım: Ukrayna'ya 'hipersonik' saldırı! MSB'den açıklama: 4 terörist etkisiz hale getirildi! MSB'den açıklama: 4 terörist etkisiz hale getirildi! Simülasyon vurgunu: Profesör çift 55 milyon liralık dolandırıcılıkla suçlanıyor! Simülasyon vurgunu: Profesör çift 55 milyon liralık dolandırıcılıkla suçlanıyor! Gözler 3 Ocak tarihine çevrildi: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Gözler 3 Ocak tarihine çevrildi: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?