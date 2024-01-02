YSK'dan açıklama: Yerel seçim süreci resmen başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener son dakika açıklaması olarak yerel seçimlerin resmen başladığını duyurdu. Yener yaptığı paylaşımda 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle seçim takviminin başladığını açıkladı ve 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçime katılacak siyasi partilerin de listesini açıkladı. Ahmet Yener'i açıklamasına göre 36 siyasi parti seçim yarışına katılmaya hak kazandı.

2024 Yerel seçimlere katılabilecek partiler