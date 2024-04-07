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YSK, Siirt ve bazı ilçelerdeki seçim itirazlarını karara bağladı! İşte alınan kararlar

YSK, Siirt, Samsun, Adıyaman, Kocaeli ve Mardin'deki bazı ilçelerle ilgili seçim itirazlarını karara bağladı.

Yayın Tarihi: 07.04.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 15:00
YSK, Siirt ve bazı ilçelerdeki seçim itirazlarını karara bağladı! İşte alınan kararlar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugünkü toplantısında Siirt ile Samsun'un Salıpazarı, Bafra, Vezirköprü ilçeleri, Mardin'in Dargeçit, Kocaeli'nin Körfez, Adıyaman'ın Besni ilçeleri için siyasi partilerin yaptığı başvuruları karara bağladı.

YSK'nın aldığı kararlara göre:

- AK Parti, Siirt'te DEM Parti adayı Sofya Alağaş'ın kazandığı belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etmişti. Ancak YSK, AK Parti'nin Siirt'te seçimlerin yenilenmesi talebini reddetti.

- CHP'nin Adıyaman'ın Besni ilçesi ile Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Bafra ilçesi için seçimlerin iptali talepleri de YSK tarafından reddedildi.

- MHP'nin Samsun'un Salıpazarı, CHP'nin Kocaeli'nin Körfez ilçesi belediye başkanlığı seçimlerinde oylarının yeniden sayılması talepleri de YSK tarafından reddedildi.

- Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Vezirköprü ilçesi belediye başkanlığı seçiminde mazbatayı alan başkanın mazbatasının iptali için yaptığı başvuru da kabul edilmedi.

- DEM Parti'nin Mardin İl Seçim Kurulu'nun Dargeçit ilçesinde oyların yeniden sayılmasına yönelik kararına yaptığı itiraz ise YSK tarafından kabul edildi. İlçede oylar yeniden sayılmayacak.

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