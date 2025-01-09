YTB Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansı tarafından gerçekleştirilen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu yılki etkinlik, ulusal ve uluslararası düzeyde fotoğraf sanatıyla ilgilenenleri bir araya getirerek medyanın önemli bir parçası olan fotoğrafların değerini bir kez daha vurguladı.

Eren, oylama sürecinin önemine dikkat çekerek, "Bu tür etkinlikler, toplumun farklı kesimlerinde yaşanan önemli anları belgeleyerek, hafızamızı tazeleme fırsatı sunuyor" ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı'nın, ulusal ve uluslararası haberlerdeki fotografik anlatım gücüne olan katkısının altını çizen Eren, bu tür organizasyonların her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.