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YTB, Bosna Hersek'te Türkiye Mezunları Buluşmasını Gerçekleştirdi

YTB, Saraybosna'da Türkiye'de eğitim almış Bosna Hersekli mezunları bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 22:59
YTB, Bosna Hersek'te Türkiye Mezunları Buluşmasını Gerçekleştirdi

YTB, Bosna Hersek Mezunlarını Buluşturdu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan Bosna Hersekli mezunları bir araya getirerek önemli bir etkinliğe imza attı. Saraybosna Büyükelçiliği'nde düzenlenen programa Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden mezun olan Bosna Hersekli katıldı.

Eren: Bosna Hersek'in Önemi

YTB Başkanı Abdullah Eren, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Mezunları Derneği'nin (TÜMED) dünya genelinde 34 ülkede bulunduğunu belirterek, Bosna Hersek'in kendileri için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Eren, Bosna Hersek'i "Balkanların incisi" olarak nitelendirerek, "460 yıl boyunca burada el ele, kol kola, gönül gönüle yaşadık" ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'in Zor Dönemi

Eren, 1990'lı yıllarda Bosna Hersek'in karşılaştığı zorlukları ve Türkiye'nin bu süreçteki destek rolünü hatırlatarak, "Saraybosna'daki tek açık büyükelçilik Türkiye Cumhuriyeti'ne aitti" dedi. Bu süreçte şehit düşen Büyükelçi Şükrü Tufan'ı da anarak, önemine dikkat çekti.

İstikrar İçin İş Birliği

Eren, Bosna Hersek'in istikrarı konusunda Türkiye'nin çalışmalara devam ettiğini belirtti. Türkiye ve Bosna Hersek arasında mevcut ticaret hacminin 1 milyar dolar olduğunu ve Türkiye'nin Bosna Hersek'e 300 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptığını ifade etti.

Eren, Bosna Hersek'te 200'den fazla Türk şirketinin bulunduğunu ve bu şirketlerde Türkiye'den mezun Boşnakların istihdam edildiğini söyledi. Ayrıca, yeni açılan TÜMED dernek binası için de katılımcılara çağrıda bulunarak, "Derneğimizi sahiplenelim, profesyonel yöneticilerimizle mezunları bir araya getirelim" dedi.

Uluslararası Durum ve Türkiye’nin Gücü

Eren, uluslararası hukukun mevcut durumunu eleştirerek, Türkiye’nin güçlü bir ülke olmak için verdiği mücadeleye dikkat çekti. Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerinin sadece kendi yararına değil, kardeş ülkelere de fayda sağlayacağını vurguladı.

Etkinlikte Bosna Hersek'in eski Ankara Büyükelçisi Adis Alagic da katılımcılara hitap etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan Bosna Hersekli mezunları buluşturdu. YTB Başkanı Abdullah Eren, programda konuştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan Bosna Hersekli mezunları buluşturdu. YTB Başkanı Abdullah Eren, programda konuştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan Bosna Hersekli mezunları buluşturdu. YTB Başkanı Abdullah Eren, programda konuştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan Bosna Hersekli mezunları buluşturdu. YTB Başkanı Abdullah Eren, programda konuştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan Bosna Hersekli mezunları buluşturdu. YTB Başkanı Abdullah Eren, programda konuştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan Bosna Hersekli mezunları buluşturdu. YTB Başkanı Abdullah Eren, programda konuştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan Bosna Hersekli mezunları buluşturdu. YTB Başkanı Abdullah Eren, programda konuştu.

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