YTB Gençlik Kampları: 58 Ülkeden Gençler İstanbul'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Dedi

YTB Gençlik Kamplarında 58 ülkeden gençler İstanbul'da bir araya geldi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği çerçevesinde, 58 ülkeden yurt dışında yaşayan Türkler, soydaş ve akraba topluluklar ile uluslararası öğrenciler İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı'nda bir araya geldi. Kamp, gençlere kültürel ve sportif programlar sunarken aynı zamanda tarihi mekan ziyaretleriyle zenginleşti.

Doğa, kültür ve tarih iç içe

Kamp kapsamında gençler doğayla iç içe çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Etkinlik programı çerçevesinde gençlerle yapılan Boğaz turu ile birlikte Topkapı Sarayı, Ayasofya Camisi ve Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi mekanlar ziyaret edildi. Organizasyon, katılımcılara Türkiye'nin kültürel mirasını deneyimleme fırsatı sundu.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus: "Daha adil bir dünya mümkün"

Gençlerle bir araya gelen YTB Başkanı Abdulhadi Turus, kampın yalnızca bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda bir medeniyet buluşması olduğunu vurguladı. Turus, dili, dini, rengi farklı gençleri ortak bir amaç etrafında buluşturduklarını belirterek şunları söyledi: "Burada bir medeniyetin izini, yansımasını görüyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı, soydaş ve akraba topluluklarımızı ve kıymetli uluslararası öğrencilerimizi bir araya getiren bu kamptaki tablo, dünyanın kaoslarla, savaşlarla, ırkçılıkla, farklılıkları kabul etmeyen anlayışlarla dolu bir döneminde verilmiş en net cevaptır. Dili, dini, rengi farklı olan gençlerimizi ortak bir amaç etrafında buluşturuyoruz ve hep birlikte diyoruz ki: 'Daha adil bir dünya mümkün'."

"Türkçe, barış dili"

Turus, Türkçenin önemine dikkat çekerek gençlerin 58 ülkeden ortak dil olarak Türkçe etrafında buluştuğunu kaydetti: "Türkçe, bir barış dilidir, bir kültür dilidir, vicdanın, mazlumun ve haklının yanında olan bir dildir. Türkçe konuşmak, sadece bir dil konuşmak değildir. Türkçe konuşmak, vicdanın sesi olmak, mazlumun yanında olmak, farklılıkların aslında bir zenginlik olduğunu göstermek demektir."

Kamptaki etkinliklerin gençlerin dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine işaret eden Turus, spor, kültür ve sanat alanlarındaki aktivitelerin bu birlikteliği güçlendirdiğini belirtti: "Sizler, sadece Türkiye'yi görmekle kalmadınız, bu medeniyetin tarihini, derinliğini, güzelliğini ruhunuza nakşettiniz. Bütün bu deneyimlerin özünde tek bir mesaj var: Bir araya gelmek, farklılıkları aşmak ve ortak bir gelecek inşa etmek mümkün."

Gazze mesajı: "Bağımsız, özgür bir Gazze'de yeniden buluşacağız"

Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin gençlerin duruş sergilemesinin önemine vurgu yapan Turus, kamp katılımcılarına seslenerek şunları kaydetti: "Bugün Gazze'de yaşanan soykırıma karşı en büyük cevabı siz burada birliktelik ruhunuzla, kardeşliğinizle veriyorsunuz. Bizim tek amacımız, 'Daha adil bir dünya mümkün' idealini ete kemiğe büründürecek gençliği yetiştirmek ve dünyaya taşımaktır. Sizler de bu mesajın taşıyıcıları olacaksınız. Ülkelerinize döndüğünüzde bu ideali savunacaksınız. Türkiye'nin tezlerini anlatacak, iyilikleri çoğaltacak, kötülüğe 'Dur' diyeceksiniz çünkü bugün gözlerimizin önünde sadece Müslüman oldukları için öldürülen bebekler var. Biz, buna alışmayacağız. Kötülüğe alışmayacağız. Buna karşı duracağız ve inanıyorum ki sizlerin bu direnişi, dünyadaki iyiliklerin en önemli başlangıcı olacaktır." Turus sözlerini, "Ben, YTB Başkanı olarak, sizlerle burada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. İnşallah sizlerin kuracağı, gelecekte acıların sona erdiği, barışın hüküm sürdüğü bir dünyada bağımsız, özgür bir Gazze'de yeniden buluşacağız." ifadeleriyle tamamladı.

