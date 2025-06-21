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YTB ve ICYF, Ümmet Burs Programı İçin İşbirliği Anlaşması İmzaladı

YTB ve ICYF, İslam coğrafyasındaki gençlere burs imkanı sunacak 'Ümmet Burs Programı' için işbirliği anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 16:01
YTB ve ICYF, Ümmet Burs Programı İçin İşbirliği Anlaşması İmzaladı

YTB ve ICYF, Ümmet Burs Programı İçin İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları 51. Oturumu'nda "Ümmet Burs Programı" çerçevesinde önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı.

YTB Eğitim Fırsatlarını Genişletiyor

Bu anlaşma kapsamında İİT üye ülkelerinden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Türkiye'deki prestijli üniversitelerde 1-2 dönem boyunca burslu eğitim alma fırsatı bulacak.

YTB Başkanı Abdullah Eren, kurumlarının 2011 yılından beri resmi burs programını başarıyla yürüttüğünü belirterek, "Halihazırda 50 bine yakın öğrenci burslandırdık. Şu an 15 bin mevcut burs yerimiz var. Özellikle İslam coğrafyasında öğrenci burslandırmaya gayret ediyoruz." dedi.

Umudun Adresi: Türkiye

Eren, İslam dünyasının yanı sıra Myanmar, Filistin ve Doğu Türkistan gibi özel bölgelerden başarılı gençlere Türkiye'de eğitim imkanı sağlamanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ICYF'ye teşekkür ederek, "Bu protokolle beraber Ümmet Burs Programı çerçevesinde ICYF'nin de bize yönlendireceği gençleri Türkiye'de ağırlayacağız." ifadesini kullandı.

ICYF'den Destek ve Teşekkür

ICYF Başkanı Taha Ayhan ise 2019'dan bu yana yaklaşık 15 milyon gence ulaşarak, ümmet gençliğinin birbirleriyle tanışmasını ve kökler kurmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Ayhan, burs programının uzun zamandır hayalini kurdukları bir girişim olduğunu ifade ederek, "İnanıyoruz ki ümmet gençliği, Ümmet Burs Programı ile beraber bu fırsata kavuşacaktır." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF)...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) arasında "Ümmet Burs Programı" işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine, YTB Başkanı Abdullah Eren ve ICYF Başkanı Taha Ayhan da katıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF)...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) arasında "Ümmet Burs Programı" işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine, YTB Başkanı Abdullah Eren ve ICYF Başkanı Taha Ayhan da katıldı.

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