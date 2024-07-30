YTB, Yurt Dışındaki Türklerin Burs Programlarına Başvuruları Başlattı

YTB, Yurtdışındaki Türkler için Burs Başvuruları Açtı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının akademik ve sosyal yaşamlarını desteklemek amacıyla burs programlarının başvuruları başladı.

Burs Programlarının Amaçları

YTB, her yıl farklı alanlarda ilan edilen burs programları ile, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının eğitim hayatına katkı sağlamayı, başarılı bireyleri ödüllendirmeyi ve sorunların çözümüne katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu yıl başvuruları açılan burs programları arasında şu modüller yer alıyor:

Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu

Tez ve Araştırma Bursu

Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu

Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu

Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu

Bu burs kapsamındaki destek, yükseköğretim alanında üstün başarı gösteren gençlere yöneliktir. Fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler gibi alanlarda eğitim gören öğrenciler, minimum %80 not ortalaması ile burs almaya hak kazanabilir.

Ödüller:

1600 avro (lisans)

2000 avro (yüksek lisans)

2400 avro (doktoratezi)

Tez ve Araştırma Bursu

Bu program, yurt dışında yüksek lisans veya doktora yapan ve tez aşamasında bulunan öğrencilere destek veriyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendiren araştırmalar değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. Burslar yılda iki defa, yüksek lisans için toplam 2000 avro, doktora için ise 3000 avro şeklinde verilecektir.

Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu

Lise eğitimi teşvik etmek amacıyla, her büyükelçilik ve başkonsolosluk bölgesinden en yüksek not ortalamasına sahip öğrenciye 1000 avro burs verilecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu

Bu program, sosyal hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla psikoloji, sosyal hizmet gibi alanlarda eğitim almış adayların mesleki sertifika programlarına destek vermektedir. Modüller arasında; Klinik Psikolog ve Psikoterapist Sertifika Destek Bursu, Davranış Bilimleri Lisansüstü Destek Bursu ve Mesleki Gelişim Destek Bursu bulunmaktadır.

Başvurular 31 Ağustos'a kadar çevrim içi olarak obys.ytb.gov.tr adresinden yapılabilir. Başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi burada bulunabilir.

Başvuruların değerlendirilmesi üç aşamalı olacak; ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat süreciyle detaylı bir filtreleme yapılacaktır. Mülakata kabul edilen adaylara e-posta ile bilgi verilecektir.