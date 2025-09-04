DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,12%
ALTIN
4.692,05 0,48%
BITCOIN
4.523.432,5 2,03%

YTÜ Öğrencileri Nova ile Depo Süreçlerini Otonomlaştırıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Deptron Robotics takımı, 'Nova' adlı yarı otonom robotla depo operasyonlarını otomatikleştirmeyi hedefliyor; kapasite 500 kg, hedef 1,5 ton.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:22
YTÜ Öğrencileri Nova ile Depo Süreçlerini Otonomlaştırıyor

YTÜ öğrencileri Nova ile depo süreçlerini otonomlaştırıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, endüstriyel depo süreçlerini otonom hale getirmek üzere ürün ve yük taşıyabilen robot geliştirdi. Projeyi yürüten ekip, geliştirdikleri robotu YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte tanıttı.

Tanıtım ve ekip

Projeyi hayata geçiren 20 kişilik Deptron Robotics takımı, mühendislik fakültelerinin farklı disiplinlerinden öğrencilerden oluşuyor. Etkinlikte robotun test sürüşünü izleyen YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz öğrencilere tebriklerini iletti.

Proje süreci

Takım kaptanı, YTÜ Akıllı Ulaşım Sistemleri Yüksek Lisans Programı öğrencisi Meryem Koç, kulübün 2019'da Elektrik-Elektronik Fakültesi içinde kurulduğunu ve ekip üyelerinin multidisipliner alanlarda çalıştığını belirtti. Koç, projenin yaklaşık 6 ay önce başladığını, Ar-Ge çalışmalarını son bir ayda üç vardiya halinde tamamladıklarını söyledi.

Robotun özellikleri ve otonomi düzeyi

Koç, mevcut robotun taşıma kapasitesinin 500 kilograma kadar olduğunu vurguladı ve süreç içinde üç segment geliştirilerek kapasitenin 1,5 tona çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı. Robotun şu an için yarı otonom olduğu belirtiliyor. Yarı otonom sistemde operatör hangi noktadan hangi noktaya gidileceğini belirliyor, robot ise bu rotayı kendi başına izliyor. Tam otonom sistemde ise robot hangi ürünü nereden alıp nereye koyması gerektiğine kendisi karar veriyor; sık giriş çıkış yapan ürünleri yakın konuma, daha seyrek temin edilen ürünleri daha uzak konuma yerleştirerek zaman ve mekandan tasarruf sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor. Öğrenciler, yarı otonom ile tam otonom arasındaki farkın esasen yazılım düzeyinde olduğunu belirtiyor.

Destek ve gelecek hedefleri

Koç, TÜBİTAK desteği için yaptıkları başvurunun ilk aşamayı geçtiğini, ikinci aşamadan da onay gelmesi halinde birkaç ay içinde şirketleşme sürecine başlayabileceklerini söyledi. İlk hedef olarak Türkiye pazarı, ardından Avrupa ve dünya pazarına açılmayı planladıklarını ifade etti.

Robotun ilk versiyonuna üniversitenin adından esinlenerek ve 'doğan yıldız' anlamı taşıdığı için Nova ismi verildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, endüstriyel depo süreçlerini otonom hale getirmek...

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, endüstriyel depo süreçlerini otonom hale getirmek için ürün ve yük taşıyabilen robot geliştirdi. YTÜ bünyesindeki mühendislik fakültelerinin öğrencilerinden oluşan 20 kişilik Deptron Robotics takımı, yürüttükleri proje kapsamında tasarladıkları robotun tanıtımını yaptı. Tanıtıma, YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz (sol 4) katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, endüstriyel depo süreçlerini otonom hale getirmek...

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vatikan, Herzog Görüşmesinde İki Devletli Çözümü Vurguladı
2
Çin-Zimbabve İlişkileri 'Ortak Gelecek' Topluluğuna Yükseltildi
3
İran’da Hatemu'l Enbiya Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi Atandı
4
Hakan Fidan, TİKA Başkanı Abdullah Eren'i Ankara'da Kabul Etti
5
Federal Meclis Önünde Savaş Bölgelerindeki Çocuklara Dikkat Çekildi
6
Aydın Kuyucak'ta Makilik Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Iğdır'da motosiklet kazası: Yusuf E. hayatını kaybetti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı