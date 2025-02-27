Yücelciler, İdam Edilişlerinin 77. Yılında Üsküp'te Anıldı

Yücel Teşkilatı şehitleri, 77 yıl sonra Üsküp'te çeşitli etkinliklerle anıldı. Belgesel gösterimi ve anma programları düzenlendi.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 22:59
Yücelciler, İdam Edilişlerinin 77. Yılında Üsküp'te Anıldı

Yücelciler, 77. Yılda Anma Etkinlikleri ile Hatırlandı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, 77 yıl önce Türklük davası ve milli değerlerin korunması için hayatlarını feda eden Yücel Teşkilatı şehitlerini anmak üzere düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen "Vardar'ın Oğulları: Yücelciler" belgeselinin gösterimi, anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Gösterime, YTB Başkanı Abdullah Eren, Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani, Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili Beycan İlyas ve çok sayıda davetli katıldı.

Belgesel Gösterimi ve Açıklamalar

Etkinlik öncesinde basın mensuplarına konuşan Eren, 77 yıl önce idam edilen şehitler Şuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer'i anmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Yücel Hareketi tarafından çıkarılan Birlik gazetesinin ilk sayısının da etkinlik vesilesiyle yeniden basıldığını duyurdu.

Eren, Tefeyyüz Okulu'nu ziyaret ettiklerini ve Türklerin 20. yüzyılda birçok coğrafyada baskılara maruz kaldığını belirtti. Özellikle, bu coğrafyada yaşanan kimlik baskılarına dikkat çekerek, "İnşallah bu mücadele devam edecek. Soydaşlarımız kendi kimliklerini korudukça Yücelcilerin hatırası hep yaşayacak," dedi.

Belgeselin Derinliği ve Anma Programı

Belgeselin senaristi ve yönetmeni Güven Adıgüzel, 50 dakikalık belgeselin derin bir hikâye sunduğunu vurguladı. Protokol konuşmalarının ardından belgeselin gösterimi yapıldı.

Tefeyyüz İlkokulu'nda Anma Programı

Anma etkinliklerinin bir diğer bölümü, Üsküp'ün Çayır bölgesindeki Tefeyyüz İlkokulu'nda bulunan Yücelciler Anıtı’nda düzenlendi. Programa YTB Başkanı Eren, Milletvekili İlyas ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da katıldı. Katılımcılar, anıta çiçek bıraktı ve dua etti.

Yücelciler Hareketi Tarihçesi

Makedonya'da yaşayan Müslüman Türkler, 1937'de milli ve manevi değerlerini savunmak üzere bir araya gelmeye başladı. 1945'te teşkilatın adı Yücel olarak değiştirildi. 1947'de 16 kişi tutuklanarak yargılandı ve 25 Ocak 1948'de 4 kuruluş üyesi idam cezasına çarptırıldı; Şuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer 27 Şubat 1948'de kurşuna dizildi. Diğer üyeler ise ağır hapis cezaları ile cezalandırıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 77 yıl önce Türklük davası, milli ve manevi değerlerin...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 77 yıl önce Türklük davası, milli ve manevi değerlerin müdafaası uğruna canlarını feda eden Yücel Teşkilatı şehitleri, çeşitli etkinliklerle anıldı. Anma programları kapsamında Üsküp'ün Çayır bölgesinde Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlkokulu'nda 2021 yılında açılan Yücelciler Anıtı'nda da anma programı düzenlendi. Programa YTB Başkanı Eren (sol 5), Milletvekili Beycan İlyas (sol 2), Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (sağ 3), okul yetkilileri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 77 yıl önce Türklük davası, milli ve manevi değerlerin...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 77 yıl önce Türklük davası, milli ve manevi değerlerin müdafaası uğruna canlarını feda eden Yücel Teşkilatı şehitleri, çeşitli etkinliklerle anıldı. Anma programları kapsamında Üsküp'ün Çayır bölgesinde Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlkokulu'nda 2021 yılında açılan Yücelciler Anıtı'nda da anma programı düzenlendi. Programa YTB Başkanı Eren (sol 5), Milletvekili Beycan İlyas (sol 2), Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (sağ 3), okul yetkilileri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

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