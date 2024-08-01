Yüksek Askeri Şura Toplantısı Tamamlandı

Yüksek Askeri Şura Toplantısı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde düzenlenen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, 1 saat 20 dakika sürdükten sonra sona erdi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya birçok önemli isim katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda belirleyici rol oynadı.