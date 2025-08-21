DOLAR
Yüksek Mahkeme İmran Han'ın 8 Kefalet Talebini Kabul Etti

Pakistan Yüksek Mahkemesi, İmran Han'ın 8 davadaki kefalet taleplerini kabul etti; yolsuzluk hükmü nedeniyle tutukluluğu sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:32
Pakistan Yüksek Mahkemesi, tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Partisi (PTI) kurucusu İmran Han'ın 9 Mayıs 2023'te tutuklanmasının ardından meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili yargılandığı 8 davada yapılan kefalet taleplerini kabul etti.

Dawn gazetesinin haberine göre mahkeme, Han'ın kefalet taleplerini inceledi ve sekiz dava için yapılan talepleri kabul etti. Mahkeme, 72 yaşındaki Han'ın başka hiçbir davadan aranmaması halinde serbest bırakılmasına hükmetti.

Buna rağmen, hakkında verilen yolsuzluk davasında suçlu olduğu kararı nedeniyle Han, söz konusu karara rağmen tutuklu yargılanmaya devam edecek.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Eski Başbakan İmran Han, Nisan 2022'de Ulusal Meclis’te güvenoyu alamayarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da paramiliter birlikler tarafından tutuklandı.

Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başladı. Destekçileri İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve birçok şehirde sokağa çıktı. Gösterilerde 9 kişi hayatını kaybetti, 290'dan fazla kişi yaralandı. Han, 12 Mayıs 2023'te mahkeme kararıyla geçici olarak serbest bırakılmıştı.

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanarak cezaevine gönderildi. Çeşitli davalardan yargılanan ve hakkında hapis cezaları bulunan Han, o tarihten bu yana cezaevinde tutuluyor.

